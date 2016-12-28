В мужчину выстрелили из пистолета и запинали до смерти (обновлено)

В мужчину выстрелили из пистолета и запинали до смерти (обновлено)

​Под Новосибирском жестоко расправились с молодым мужчиной, полиция выясняет обстоятельства преступления.


Убийство произошло около 2 часов ночи 27 декабря в микрорайоне Индустриальный Искитима. В мужчину выстрели из пистолета, а затем запинали, рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец, пожелавший остаться анонимным.


По словам мужчины, трагедия произошла около дома № 53 в микрорайоне Индустриальный, погибшего звали Павел. Погибший ехал по двору дома на иномарке, за ним следовала другая машина. Из нее вышел мужчина и выстрелил в Павла. Затем его начали пинать и избивать. Очевидцы вызвали полицию и «скорую помощь».


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию об убийстве и пообещали предоставить информацию позже.


Дополнение: В полиции уточнили, что сотрудники уголовного розыска вместе с оперативными службами задержали подозреваемых по горячим следам. 


НГС.НОВОСТИ в середине декабря рассказывали, что в Новосибирской области за 10 месяцев 2016 года произошел двукратный рост числа изнасилований, а также прирост убийств и мошенничеств.

Ольга Власова
Фото Евгения Одинокова (РИА Новости)

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