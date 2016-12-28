Стало известно, насколько подорожал новогодний оливье за год

Чтобы купить продукты для более чем килограммовой порции новогоднего салата оливье, новосибирцам придется потратить в среднем 237,65 руб.





К такому выводу пришли аналитики интернет-портала Agro2b.ru, опубликовавшие свое традиционное предновогоднее исследование о стоимости оливье в разных регионах России.







В рецепт салата, как и в прошлом году, эксперты включили 300 г вареной колбасы, 5 яиц, 200 г картофеля, 100 г моркови, 100 г лука, 100 г свежих огурцов, 100 г яблок, 150 г майонеза и 1 банку зеленого горошка. Стоимость продуктов в разных регионах России предоставила Федеральная служба государственной статистики.







Как подсчитали аналитики, жителям Новосибирска на ингредиенты для оливье придется потратить в среднем 237,65 руб. Это на 6,13 руб., или на 3 % больше, чем в прошлом году. Практически половину общей стоимости салата занимают затраты на вареную колбасу — 100,05 руб. Покупка 5 яиц обойдется новосибирцам в 29,93 руб., зеленого горошка — в 53,30 руб., майонеза — в 25,14 руб., огурцов — в 11,26 руб., яблок — в 9,46 руб., картофеля — в 3,48 руб., моркови — в 2,71 руб., лука — в 2,32 руб.







Судя по результатам исследования, дешевле всего приготовить салат оливье можно в Республике Мордовия — ингредиенты для салата там стоят в среднем 182,91 руб. «Сэкономить позволят овощи, стоимость которых ниже, чем в целом по стране», — отмечают авторы исследования.







Самый дорогой оливье аналитики обнаружили в Чукотском автономном округе, жителям которого за продукты для салата придется выложить 526,76 руб.







Сильнее всего за год подорожал оливье в Республике Крым — на 10 %. А лидером по снижению цен на ингредиенты оказался Хабаровский край, жителям которого приготовление оливье обойдется на 3 % дешевле, чем год назад.