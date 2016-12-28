​Ветеринары спасли объевшегося новогодних украшений кота

В ветеринарные клиники Новосибирска начали поступать первые «новогодние» пациенты.







Как рассказала главный врач клиники БЭСТ Наталья Уланова, кота привезли на минувших выходных по направлению из другой больницы. «Жалоба была на инородный предмет в желудке. Отправили на процедуру эндоскопического извлечения, в итоге достали украшение с елки. Хорошо, что смогли помочь быстро. Кот чувствует себя хорошо, отправлен домой», — рассказала Уланова.







Другие ветклиники, в которые обратился корреспондент НГС.НОВОСТИ, котов, объевшихся елочными украшениями, пока не получали. В сети ветеринарных клиник «Энималз», которая имеет в Новосибирске два филиала, рассказали, что кошки в основном объедаются дождика. «Это длинномер, его трудно доставать. Еще кошки глотают еловые иголки, но в этом году такие пациенты к нам еще не поступали», — пояснили в клинике.







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