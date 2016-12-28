​В парке Кирова поставили главную елку левобережья

В парке Кирова поставили главную елку левобережья (фото)

Вчера, 27 декабря, в парке культуры и отдыха имени Кирова в Ленинском районе Новосибирска открылся новогодний городок «Здравствуй, красавица-елка» — праздник закончился салютом.


«Это главная елка левобережья и хороший пример неравнодушного отношения жителей. Бюджетных денег потрачено не было — и фестиваль снежных скульптур, и салют жители Ленинского района организовали сами. Очень здорово, на мой взгляд, получилось», — рассказала НГС.НОВОСТИ глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.


В парке Кирова поставили главную елку левобережья (фото)


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, на открытии собралось около 150 человек, в основном детей. Также среди гостей праздника был мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


В парке Кирова поставили главную елку левобережья (фото)
В парке Кирова поставили главную елку левобережья (фото)


Изначально открытие елки было запланировано на 26 декабря, однако праздник в Ленинском районе и еще несколько развлекательных мероприятий в городе отменили из-за общероссийского траура.

Анна Наумцева
Фото Густаво Зырянова

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