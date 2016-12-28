Глава ГИБДД города и эльфы устроили флешмоб на вокзале

​Вечером 27 декабря на пл. Гарина-Михайловского около 150 новосибирских школьников поучаствовали в танцевальном флешмобе, посвященном правилам дорожного движения.





«Дети вместе с сотрудниками Госавтоинспекции, медведями и эльфами разучивали движения, которые символизировали любовь к Новосибирску и соблюдение правил дорожного движения. Они вели хоровод, потом делали движения под музыку», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.











Во флешмобе поучаствовали около 200 человек: около 150 школьников, а также жители города, Деды Морозы из разных районов, Дед Мороз из Великого Устюга, эльфы и медведи, которыми были волонтеры Coca-Cola и члены общественной организации «Форпост».















«Главный Дед Мороз прибыл из Великого Устюга. Он давал наказ Дедам Морозам, которые символизировали районы Новосибирска, чтобы они в своих районах привлекли внимание жителей к соблюдению правил дорожного движения», — пояснили в группе пропаганды.



















Во время флешмоба начальник Госавтоинспекции Новосибирска Евгений Маслюк рассказал детям и собравшимся Дедам Морозам о важности соблюдения правил дорожного движения. А эльфы и медведи ходили в жилетах со светоотражающими элементами и раздавали наклейки на одежду с такими элементами всем детям.











Ранее новосибирские автоинспекторы поздравили водителей с наступающим Новым годом и напомнили, что не стоит садиться за руль пьяным.

