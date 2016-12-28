Здание на площади Ленина превратили в гигантский экран

На пл. Ленина по вечерам начали показывать световое шоу про историю любви двух чемоданов и детские мечты.


Здание на площади Ленина превратили в гигантский экран (видео)


Организаторами представления «Полетели в Новый год» стали компания «Аэрофлот» и мэрия Новосибирска. «Здание Облпотребсоюза на Красном проспекте по вечерам будет украшено с помощью светового дизайна 3D-проекций», — рассказали в пресс-центре мэрии. 


Все пришедшие на пл. Ленина смогут увидеть световое шоу на два сюжета с 27 декабря по 1 января. Первый из сюжетов называется «Чемоданная Love Story».Горожанам покажут историю любви двух чемоданов, происходящую в предновогоднюю пору. Главные герои, которые путешествуют со своими хозяевами и волей судьбы сталкиваются друг с другом в разных городах, пройдут путь от взаимной неприязни до счастливого воссоединения на багажной ленте.


Второй сюжет называется «Сон в новогоднюю ночь» — это история, посвященная детским мечтам.


С 28 по 29 декабря шоу можно увидеть с 20:00 до 22:00, 30 декабря — с 19:30 до 22:00. 


Шоу будет транслироваться всю новогоднюю ночь. Оно начнется 31 декабря в 17:00 и будет идти до 23:30. Затем показ приостановится, возобновится в 00:30 и будет идти до 02:00.

Удобнее всего смотреть шоу со стороны новогоднего городка на пл. Ленина и сквера у театра оперы и балета. 


«Все желающие смогут потанцевать под любимые новогодние песни в сопровождении видеопроекций на фасаде здания. 30 и 31 декабря на площадке будет работать кисс-камера, обращенная к зрителям. Человек, попавший в ее объектив, сможет стать частью шоу», — заметили в пресс-центре. 


Новогодний городок на пл. Ленина в этом году выполнен в тематике Новосибирского зоопарка. Здесь можно увидеть ледяные скульптуры белых медведей, пингвинов и дельфинов. 

Ольга Власова
Фото Стаса Соколова
Видео Густаво Зырянова 

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