Здание на площади Ленина превратили в гигантский экран

На пл. Ленина по вечерам начали показывать световое шоу про историю любви двух чемоданов и детские мечты.











Организаторами представления «Полетели в Новый год» стали компания «Аэрофлот» и мэрия Новосибирска. «Здание Облпотребсоюза на Красном проспекте по вечерам будет украшено с помощью светового дизайна 3D-проекций», — рассказали в пресс-центре мэрии.







Все пришедшие на пл. Ленина смогут увидеть световое шоу на два сюжета с 27 декабря по 1 января. Первый из сюжетов называется «Чемоданная Love Story».Горожанам покажут историю любви двух чемоданов, происходящую в предновогоднюю пору. Главные герои, которые путешествуют со своими хозяевами и волей судьбы сталкиваются друг с другом в разных городах, пройдут путь от взаимной неприязни до счастливого воссоединения на багажной ленте.







Второй сюжет называется «Сон в новогоднюю ночь» — это история, посвященная детским мечтам.









С 28 по 29 декабря шоу можно увидеть с 20:00 до 22:00, 30 декабря — с 19:30 до 22:00.





Шоу будет транслироваться всю новогоднюю ночь. Оно начнется 31 декабря в 17:00 и будет идти до 23:30. Затем показ приостановится, возобновится в 00:30 и будет идти до 02:00.



Удобнее всего смотреть шоу со стороны новогоднего городка на пл. Ленина и сквера у театра оперы и балета.







«Все желающие смогут потанцевать под любимые новогодние песни в сопровождении видеопроекций на фасаде здания. 30 и 31 декабря на площадке будет работать кисс-камера, обращенная к зрителям. Человек, попавший в ее объектив, сможет стать частью шоу», — заметили в пресс-центре.







Новогодний городок на пл. Ленина в этом году выполнен в тематике Новосибирского зоопарка. Здесь можно увидеть ледяные скульптуры белых медведей, пингвинов и дельфинов.