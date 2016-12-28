Оказавшийся на «встречке» водитель «Тойоты» обвинил в ДТП колею

В Новосибирске вечером 27 декабря выехавшая на встречную полосу «Тойота Клюгер» лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом.









Авария случилась в Первомайском районе, недалеко от остановки «Баганская».





«В обоих автомобилях сработали подушки безопасности. Водитель "Тойоты" отделался легким испугом, а вот водителя микроавтобуса увезли на "скорой" с подозрением на перелом пальцев правой руки и рассечениями лица», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».







В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области уточнили, что авария произошла в 21:30 в районе дома № 38«б» на ул. Баганской. По предварительным данным, за рулем «Тойоты Клюгер» был 49-летний водитель, он столкнулся с микроавтобусом «Дайхатсу Атрэй7». В ДТП пострадал 25-летний водитель микроавтобуса: врачи нашли у него ушибы и ссадины.







Как пояснили специалисты «Автоспаса», «Тойота Клюгер» ехала со стороны ул. Аксенова, а микроавтобус навстречу ей — со стороны «КСМ». «Тойоту» выбросило на встречную полосу, водитель потерял управление и врезался в микроавтобус.



«Водитель "Тойоты" признал вину частично, так как считает, что причиной аварии стала колея», — отмечают специалисты «Автоспаса».

















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