Оказавшийся на «встречке» водитель «Тойоты» обвинил в ДТП колею

В Новосибирске вечером 27 декабря выехавшая на встречную полосу «Тойота Клюгер» лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом.


Оказавшийся на «встречке» водитель «Тойоты» обвинил в ДТП колею


Авария случилась в Первомайском районе, недалеко от остановки «Баганская».


«В обоих автомобилях сработали подушки безопасности. Водитель "Тойоты" отделался легким испугом, а вот водителя микроавтобуса увезли на "скорой" с подозрением на перелом пальцев правой руки и рассечениями лица», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области уточнили, что авария произошла в 21:30 в районе дома № 38«б» на ул. Баганской. По предварительным данным, за рулем «Тойоты Клюгер» был 49-летний водитель, он столкнулся с микроавтобусом «Дайхатсу Атрэй7». В ДТП пострадал 25-летний водитель микроавтобуса: врачи нашли у него ушибы и ссадины.


Как пояснили специалисты «Автоспаса», «Тойота Клюгер» ехала со стороны ул. Аксенова, а микроавтобус навстречу ей — со стороны «КСМ». «Тойоту» выбросило на встречную полосу, водитель потерял управление и врезался в микроавтобус.

«Водитель "Тойоты" признал вину частично, так как считает, что причиной аварии стала колея», — отмечают специалисты «Автоспаса».



Оказавшийся на «встречке» водитель «Тойоты» обвинил в ДТП колею


Оказавшийся на «встречке» водитель «Тойоты» обвинил в ДТП колею


Вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как автобус № 8 раздавил ноги женщине, которая попала под колеса на остановке «Речной вокзал».


Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

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