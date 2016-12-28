Перекрывшая дорогу фура собрала огромную пробку на Большевистской

​Утром 28 декабря автомобилисты на дорогах Новосибирска стояли в 8-балльных пробках.





Самая длинная пробка на 8:30 утра образовалась на ул. Большевистской в сторону центра — от разъезда Иня до ул. Добролюбова. По данным сервиса Яндекс.Пробки, несколько полос улицы недалеко от перекрестка с Добролюбова перекрыла фура.











Серьезно загружено Гусинобродское шоссе от ул. Волочаевской до Кошурникова, скорость потока там не выше 7 км/ч. Пробка образовалась и на самой Волочаевской. «Неожиданно плотное движение сейчас на Никитина – Гусинобродском. Загруженность магистрали в центр — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного», — отчитался Яндекс.











Заторы образовались на ул. Богдана Хмельницкого, Объединения, Учительской, Выборной. Скорость движения на этих улицах около 7 км/ч.











На левом берегу заторы образовались на въезде на Димитровский мост — ул. Станиславского стоит практически от перекрестка с Титова, пробки на Широкой, Планировочной и Ватутина. «Неожиданно плотное движение сейчас на улице Ватутина. Загруженность магистрали к площади Труда — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного», — отмечает сервис Яндекс.Пробки.





Затор образовался на въезде на Октябрьский мост: пробка на Немировича-Данченко, пр. Маркса, а также на самом мосту.









Сегодня НГС.НОВОСТИ в своем материале рассказали о феноменальных пробках в городе и их причинах.

