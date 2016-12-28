Суд отправил под снос дамбу на частный остров в Бердском заливе

Суд отправил под снос дамбу на частный остров в Бердском заливе (фото)

​Искитимский районный суд Новосибирской области вынес решение о сносе дамбы на приватизированный остров «Огуречный».


Карточка этого дела с положительным решением появилась на сайте Искитимского суда. По поводу этого острова ранее провел собственное расследование Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.


«Заместитель генпрокурора [России по СФО] обратился в суд. Суд иск удовлетворил, потому что это самовольная постройка», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ юрист ФБК Вячеслав Гимади, добавив, что такое обращение зам. генпрокурора сделал еще 2 декабря 2015 года, а суд начался 24 ноября 2016 года.


По словам Гимади, решение суда в течение 30 дней должно вступить в силу либо быть обжаловано. В случае, если оно не будет обжаловано, с 26 января 2017 года застройщик — компания «ФМК» — собственными силами должен будет снести дамбу, иначе дело передадут судебным приставам.


Директор компании «Фуд-Мастер-Консалтинг» (имеет прямое отношение к ДНТ «ФМК») Владимир Непомнящих заверил корреспондента НГС.НОВОСТИ в том, что они будут подавать апелляцию. 


«Мы считаем, что было рассмотрено [дело] достаточно поверхностно. У нас только одних экспертиз штук 5-6 — и от водников, и от других организаций. Причем эти документы не от наших каких-то совместных фирм, а от независимых организаций», — сообщил Непомнящих, добавив, что дамба не нарушает циркуляцию воды, так как в основе несет трубы метрового диаметра, а ее необходимость объясняется возможностью попадания на остров спецслужб — газовщиков, скорой помощи и т.п.

 

«Сейчас прокурор внес представление в органы местного самоуправления в администрацию Искитимского района и администрацию Морозово о том, что они должны исправить незаконность приватизации, т.е. обратиться в суд с исками о возврате участков у воды в муниципальную собственность», — пояснил Вячеслав Гимади.


26 декабря НГС.НОВОСТИ подробно рассказали о публикации этого расследования на сайте ФБК. 

Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 566
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Губернатор Городецкий: итоги 2016 года
29 декабря в прямом эфире НГС губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено