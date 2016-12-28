Суд отправил под снос дамбу на частный остров в Бердском заливе

​Искитимский районный суд Новосибирской области вынес решение о сносе дамбы на приватизированный остров «Огуречный».





Карточка этого дела с положительным решением появилась на сайте Искитимского суда. По поводу этого острова ранее провел собственное расследование Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.







«Заместитель генпрокурора [России по СФО] обратился в суд. Суд иск удовлетворил, потому что это самовольная постройка», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ юрист ФБК Вячеслав Гимади, добавив, что такое обращение зам. генпрокурора сделал еще 2 декабря 2015 года, а суд начался 24 ноября 2016 года.







По словам Гимади, решение суда в течение 30 дней должно вступить в силу либо быть обжаловано. В случае, если оно не будет обжаловано, с 26 января 2017 года застройщик — компания «ФМК» — собственными силами должен будет снести дамбу, иначе дело передадут судебным приставам.







Директор компании «Фуд-Мастер-Консалтинг» (имеет прямое отношение к ДНТ «ФМК») Владимир Непомнящих заверил корреспондента НГС.НОВОСТИ в том, что они будут подавать апелляцию.





«Мы считаем, что было рассмотрено [дело] достаточно поверхностно. У нас только одних экспертиз штук 5-6 — и от водников, и от других организаций. Причем эти документы не от наших каких-то совместных фирм, а от независимых организаций», — сообщил Непомнящих, добавив, что дамба не нарушает циркуляцию воды, так как в основе несет трубы метрового диаметра, а ее необходимость объясняется возможностью попадания на остров спецслужб — газовщиков, скорой помощи и т.п.





«Сейчас прокурор внес представление в органы местного самоуправления в администрацию Искитимского района и администрацию Морозово о том, что они должны исправить незаконность приватизации, т.е. обратиться в суд с исками о возврате участков у воды в муниципальную собственность», — пояснил Вячеслав Гимади.







26 декабря НГС.НОВОСТИ подробно рассказали о публикации этого расследования на сайте ФБК.

