​Мандариновая истерия, поимка «террориста» Шакала и другие главные новости

Мандариновая истерия, поимка «террориста» Шакала и другие главные новости

Дайджест главных событий 27 декабря по версии НГС.


• В WhatsApp началась новая истерия — на этот раз родители передают друг другу «предупреждение» о том, что нельзя кормить детей китайскими мандаринами, которые якобы несут в себе грипп. Главный инфекционист НСО прокомментировала эти слухи для НГС.


• Полицейские задержали мужчину, который накануне представился «Шакалом» и «заминировал» 4 крупных здания в Новосибирске, устроив порядочный переполох. Им оказался 28-летний горожанин, который хотел сорвать работу некоторых компаний в этих зданиях.


• В Новосибирске определили 10 самых успешных за рубежом начинающих моделей. Представители модельного бизнеса рассказали, в каких странах работают девушки и сколько зарабатывают.


• Главным происшествием дня стал инцидент на дороге — женщина попала ногами под автобус, и он своим весом переломал обе ступни.

Марк Волков
Фото Ольги Бурлаковой

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