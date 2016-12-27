​Мандариновая истерия, поимка «террориста» Шакала и другие главные новости

Дайджест главных событий 27 декабря по версии НГС.







• В WhatsApp началась новая истерия — на этот раз родители передают друг другу «предупреждение» о том, что нельзя кормить детей китайскими мандаринами, которые якобы несут в себе грипп. Главный инфекционист НСО прокомментировала эти слухи для НГС.







• Полицейские задержали мужчину, который накануне представился «Шакалом» и «заминировал» 4 крупных здания в Новосибирске, устроив порядочный переполох. Им оказался 28-летний горожанин, который хотел сорвать работу некоторых компаний в этих зданиях.







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