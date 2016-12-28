Стадион СКА в Октябрьском районе выставили на продажу

В районе ул. Бориса Богаткова за 150 млн руб. продают земельный участок со стадионом.







26 декабря на сайте НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ обновили выставленное в октябре объявление о продаже земельного участка коммерческого назначения площадью почти 10,8 тыс. кв. м на ул. Бориса Богаткова.







В описании варианта указано, что земля и стоящее на ней здание стадиона находятся в частной собственности. «Стадион 2008 года постройки с великолепным фундаментом по всем нормам, так же для многоэтажных зданий. Территория участка располагает и к другим строительствам зданий», — отмечается в объявлении (орфография и пунктуация сохранены).







Как уточнила ведущая продажу участка Лада Третьякова, речь идет о здании на ул. Воинская, 1/1 — в справочнике 2ГИС оно отмечено как «Стадион СКА». Руководитель стадиона Александр Ульшин подтвердил продажу, подчеркнув, что участок и здание предлагаются в первую очередь для спортивного использования.







По данным 2ГИС, в здании работает 12 организаций, в частности детско-юношеские хоккейные клубы «Армейцы Сибири» и «Титаны» и секция фигурного катания «Овация». По словам арендаторов, официального уведомления о продаже здания им не поступало, однако все они в курсе того, что здание продается, причем уже не первый год.







Ранее стало известно, что спортивные объекты СКА, в свое время принадлежавшие Минобороны, будут снесены в связи с ветхим состоянием, а земельный участок комплекса на ул. Воинская, 1 планируется использовать для строительства новых спортивных сооружений или других соцобъектов.





В список подлежащих сносу зданий включались бассейн и стадион СКА.