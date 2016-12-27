​Трамвай № 13 протащил за собой иномарку и устроил затор

Сегодня около 16:00 в Октябрьском районе Новосибирска Hyundai столкнулся с трамваем № 13 — движение трамваев в сторону Гусинобродского шоссе не восстановилось до сих пор.







Седан заехал на трамвайные пути, и после столкновения с трамваем его протащило по ним пару метров. «Было очень страшно, когда дверь трамвая открылась — дым повалил. Думали, машина загорелась. Трамвай ехал в сторону сада Мичуринцев, потом с ул. Короленко показался Hyundai и выскочил на пути», — описала ситуацию очевидица.







По ее словам, левый бок машины и капот сильно помяты. Трамваю тоже досталось, но госпитализировать никого не потребовалось.





Сейчас, говорят очевидцы, не доезжая до остановки «Карла Либкнехта», в сторону Гусинобродского шоссе трамваи встали и стоят до сих пор. Новосибирцам стоит это учитывать, добираясь с работы. Общая дорожная ситуация, по данным сервиса Яндекс.Пробки, оценивается в 10 баллов.







Недавно городская легенда — трамвай № 13 — снялся в клипе популярной новосибирской группы «Коридор».