В Новосибирске издали учебник по архитектуре

В Новосибирске издали учебник по архитектуре (фото)

Новосибирские архитекторы издали учебное пособие по зарубежной архитектуре XX века.


«Это учебное пособие в виде 57 очерков, темы которых соответствуют темам экзаменационных вопросов на протяжении последних 25 лет, что я читаю этот курс лекций», — рассказал один из авторов книги, архитектор Валерий Филиппов.


Книга под авторством Валерия Филиппова, Дарьи Кисельниковой и Светланы Терешиной — это обобщенные, дополненные и проиллюстрированные ответы на основные вопросы, касающиеся зарубежной архитектуры прошлого столетия.


По словам Валерия Филиппова, она предназначена не только для студентов архитектурных специальностей, но и для всех, кто интересуется архитектурой. «Она получилась сжатой и, на мой взгляд, дает полное представление о том, что происходило в XX веке в зарубежной архитектуре», — считает архитектор.


Книга вышла несколько дней назад при поддержке компаний известных в Новосибирске девелоперов Дениса Герасимова и Андрея Боженко, построивших в городе такие здания, как «Кокон», «Бутон» и «Амстердам». Она уже поступила в продажу в литературный магазин «Капиталъ», где продается по 532 руб. за экземпляр.


Ранее в этом месяце новосибирские художники и поэты при поддержке мэрии выпустили серию книг для детей о современном искусстве.


Справка: Валерий Николаевич Филиппов — архитектор, профессор НГУАДИ. Член правления новосибирской организации Союза архитекторов РФ и председатель совета НП «Гильдия проектировщиков Сибири». В числе последних работ — участие в проектировании «Шарика» у театра «Глобус», «Кокона» на Октябрьской магистрали и «Бутона» на Красном проспекте, а также недавно построенного ТЦ «Амстердам» на ул. Геодезическая.

Лиза Пичугина
Фото Дмитрия Ощепкова

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