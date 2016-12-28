Анатолий Локоть отвечает на острые вопросы новосибирцев

​Утром 28 декабря на НГС пришел мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





Прямая трансляция с встречи с Анатолием Локтем началась в 10 часов. На вопросы читателей и журналистов НГС мэр будет отвечать до 11 часов.







Анатолий Локоть расскажет, как изменился Новосибирск за последние 12 месяцев, на что у города в 2017 году не хватит денег из-за дефицита бюджета, будут ли власти обновлять парк трамваев и троллейбусов и о многом другом.







Еще до начала трансляции новосибирцы задали мэру более 250 вопросов.







