​В НСО сняли с продажи 500 литров опасного стеклоомывателя с метанолом

В НСО сняли с продажи 500 литров опасного стеклоомывателя с метанолом

Новосибирский Роспотребнадзор остановил продажу стеклоомывающий жидкости «Даль», которая не прошла проверку на метанол.


Это случилось после одной из проверок, которую ведомство сделало в декабре.


Всего за декабрь управление проверило 38 объектов, где продают различную продукцию со спиртом. Среди них оказались два пивных и три кондитерских производства, шесть производств бытовой химии, автохимии, автокосметики и 27 мест торговли.


Проверяющие взяли 24 пробы, одна из них не прошла проверку на метанол — это была проба стеклоомывающей жидкости «Даль», которую производит московская компания «Автолайн».


«Приостановлена реализация одной партии указанной продукции в объеме 500 литров», — сообщает управление.


Кроме того, специалисты новосибирского ведомства рассказали, что в 2016 году в регионе было 22 случая, когда люди отравились метанолом. 17 человек после этого умерли.


«Все зарегистрированные случаи возникли в результате употребления неизвестной спиртосодержащей жидкости в домашних условиях», — заявили в Роспотребнадзоре.


В середине декабря в Иркутске случилось массовое отравление, по предварительным данным, пострадавшие употребляли спиртосодержащую жидкость «Концентрат для ванн "Боярышник"». Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт, рассказывает «Интерфакс».


Из-за этого накануне, 26 декабря, в России начался 30-дневный запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Однако стеклоомывающая жидкость под него не попала.

Елена Громкова
Фото Рамиля Ситдикова (РИА Новости)

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