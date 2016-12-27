Названы 10 наиболее успешных за рубежом начинающих моделей из Новосибирска

​В Новосибирске прошла премия «Модель года», где представили 10 самых успешных моделей среди тех, кто в этом году впервые начал работу за рубежом.









«Это — лучшие. Одна девочка — Таисия Демидович — например, практически сразу же начала работать на показах у Кельвин Кляйн. Есть, конечно, и те, кто в данный момент [находится] за границей. Мы их позже наградим», — рассказала директор модельного агентства Elite Stars Наталья Грель.







Как рассказали в агентстве, девушки на первых поездках обычно получают контракты в Китай, Южную Корею, Японию, Индонезию и Филиппины. Заработать за одну поездку модель может до 5000 долл., а контракт длится до 2–3 месяцев. В прошлом году за аналогичную работу можно было заработать до 20 тыс. долл. — снижение цен объясняется и общей финансовой ситуацией в мире, и резко возросшей конкуренцией на модельном рынке.







Таисия Демидович





На самом мероприятии девушки продемонстрировали новые коллекции магазинов одежды и новосибирских дизайнеров. Участницам были вручены дипломы, с ними пообщались на сцене и про каждую показали небольшой видеоролик.











На «Модели года» агентством были отмечены еще 4 модели, которые не попадали под принципы отбора.







«Мы еще выбрали "Королеву Университетов" Аделину Долгих, "Мисс Европа+ 2016" Лидию Молодцову, Анастасию Попову, которая при росте 165 см уже стала лицом многих компаний, и юную Алену Тимченко, у которой просто шквал работы в этом году — то школьную форму рекламирует, то пуховики, то что-то еще. А при этом еще занимается и плаванием, и карате, и танцами».





Анастасия Попова





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