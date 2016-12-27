Названы 10 наиболее успешных за рубежом начинающих моделей из Новосибирска

​В Новосибирске прошла премия «Модель года», где представили 10 самых успешных моделей среди тех, кто в этом году впервые начал работу за рубежом.


Названы 10 наиболее успешных за рубежом начинающих моделей из Новосибирска (фото)


«Это — лучшие. Одна девочка — Таисия Демидович —  например, практически сразу же начала работать на показах у Кельвин Кляйн. Есть, конечно, и те, кто в данный момент [находится] за границей. Мы их позже наградим», — рассказала директор модельного агентства Elite Stars Наталья Грель.


Как рассказали в агентстве, девушки на первых поездках обычно получают контракты в Китай, Южную Корею, Японию, Индонезию и Филиппины. Заработать за одну поездку модель может до 5000 долл., а контракт длится до 2–3 месяцев. В прошлом году за аналогичную работу можно было заработать до 20 тыс. долл. — снижение цен объясняется и общей финансовой ситуацией в мире, и резко возросшей конкуренцией на модельном рынке.


Таисия Демидович
Таисия Демидович


На самом мероприятии девушки продемонстрировали новые коллекции магазинов одежды и новосибирских дизайнеров. Участницам были вручены дипломы, с ними пообщались на сцене и про каждую показали небольшой видеоролик.


Названы 10 наиболее успешных за рубежом начинающих моделей из Новосибирска (фото)


На «Модели года» агентством были отмечены еще 4 модели, которые не попадали под принципы отбора.


«Мы еще выбрали "Королеву Университетов" Аделину Долгих, "Мисс Европа+ 2016" Лидию Молодцову, Анастасию Попову, которая при росте 165 см уже стала лицом многих компаний, и юную Алену Тимченко, у которой просто шквал работы в этом году — то школьную форму рекламирует, то пуховики, то что-то еще. А при этом еще занимается и плаванием, и карате, и танцами».

 

Анастасия Попова
Анастасия Попова


16 декабря НГС.НОВОСТИ собрали в одном материале максимальное количество местных победительниц различных конкурсов красоты и организовали для читателей голосование: кто из них лучшая?

Илья Калинин
Фото предоставлены агентством Elite Stars 

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