Модельное агентство выпустило календарь со своими лучшими девушками
Модельное агентство Elite Stars выпустило календарь на 2017 год со своими лучшими моделями.
«Девушки там с декабря 2016 года по январь 2018 года. Почти все фотографии — с лучших международных модельных работ. Только одна фотография с работы для одного новосибирского заказчика», — рассказала директор агентства Наталья Грель.
Календарь, как уточнила Наталья, пока выпущен в количестве 35 штук, но будет еще заказ, и общий тираж может дойти до 200 штук.
Традиционно календари агентства вручаются самим моделям, кто попал на его страницы, различным клиентам-заказчикам и зарубежным партнерам, с которыми сотрудничает модельное агентство Elite Stars.
21 декабря НГС.НОВОСТИ рассказали о календаре фотографа Евгении Цвеклинской с женщинами в нарядах XIX века, а еще ранее свои эротические календари выпустили компании «Авантел» и ЦФТ.
Какой из месяцев, по-вашему, оказался самым красивым?
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Илья Калинин
Фото предоставлены агентством Elite Stars