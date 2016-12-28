Модельное агентство выпустило календарь со своими лучшими девушками

​Модельное агентство Elite Stars выпустило календарь на 2017 год со своими лучшими моделями. 


Модельное агентство выпустило календарь со своими лучшими девушками (фото)


«Девушки там с декабря 2016 года по январь 2018 года. Почти все фотографии — с лучших международных модельных работ. Только одна фотография с работы для одного новосибирского заказчика», — рассказала директор агентства Наталья Грель. 


Модельное агентство выпустило календарь со своими лучшими девушками (фото)


Календарь, как уточнила Наталья, пока выпущен в количестве 35 штук, но будет еще заказ, и общий тираж может дойти до 200 штук. 


Модельное агентство выпустило календарь со своими лучшими девушками (фото)


Традиционно календари агентства вручаются самим моделям, кто попал на его страницы, различным клиентам-заказчикам и зарубежным партнерам, с которыми сотрудничает модельное агентство Elite Stars. 


Модельное агентство выпустило календарь со своими лучшими девушками (фото)


21 декабря НГС.НОВОСТИ рассказали о календаре фотографа Евгении Цвеклинской с женщинами в нарядах XIX века, а еще ранее свои эротические календари выпустили компании «Авантел» и ЦФТ


Модельное агентство выпустило календарь со своими лучшими девушками (фото)


Модельное агентство выпустило календарь со своими лучшими девушками (фото)


Модельное агентство выпустило календарь со своими лучшими девушками (фото)


Модельное агентство выпустило календарь со своими лучшими девушками (фото)


Модельное агентство выпустило календарь со своими лучшими девушками (фото)


Модельное агентство выпустило календарь со своими лучшими девушками (фото)


Модельное агентство выпустило календарь со своими лучшими девушками (фото)


Модельное агентство выпустило календарь со своими лучшими девушками (фото)


Модельное агентство выпустило календарь со своими лучшими девушками (фото)


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Илья Калинин
Фото предоставлены агентством Elite Stars

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