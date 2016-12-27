S7 и власти готовят дешевые субсидируемые авиарейсы в 4 города России

​​​Авиакомпания S7 в 2017 году запустит межрегиональные субсидируемые рейсы.





С апреля авиакомпания «Сибирь» начнет выполнять субсидируемые рейсы в Нижневартовск, Кызыл, Сургут и Новый Уренгой. Об этом сообщается на сайте Росавиации.



Для этого используют бразильские узкофюзеляжные самолеты Embraer 170-LR, вместимость которых составляет 78 пассажиров. Сейчас в парке S7 нет таких самолетов, авиакомпания получит их в феврале.





В Нижневартовск S7 будет летать четыре раза в неделю, в Сургут — пять, а в Кызыл и в Новый Уренгой — два. Рейсы будут софинансироваться из областного бюджета.







Также в реестр субсидируемых включены рейсы «Сибири» в Горно-Алтайск и в Ноябрьск (город в Ямало-Ненецком автономном округе).







В реестре значатся еще три авиакомпании, выполняющие перелеты из Новосибирска. Софинансирование получит «ЮТэйр», она будет с февраля раз в неделю выполнять рейс на самолете ATR 72 в Ханты-Мансийск. Кроме «ЮТэйр», в списке магаданская авиакомпания «СиЛА» (ООО «Сибирская легкая авиация») и «КрасАвиа», но они не отмечены как софинансируемые.





«СиЛА» будет выполнять перелет из Новосибирска в Томск на самолете Ан-28, а «КрасАвиа» намерена перевозить пассажиров из Новосибирска в Байкит (село в Эвенкийском районе Красноярского края) и Стрежевой (город на крайнем северо-западе Томской области).





Получение господдержки позволяет авиакомпаниям снизить цену билетов на маршрутах в города, с которыми затруднено транспортное сообщение.







В прошлом году благодаря субсидируемым рейсам новосибирцы смогли купить недорогие билеты на самолеты в Крым.