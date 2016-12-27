​Вырытые ради магазина траншеи уничтожили десятки деревьев в дендропарке

Вырытые ради магазина траншеи уничтожили десятки деревьев в дендропарке

Новосибирская полиция возбудила уголовное дело о масштабном уничтожении деревьев в дендропарке.


«Общая сумма ущерба составила более 1 млн 600 тыс. руб.», — подсчитали в прокуратуре Заельцовского района Новосибирска.


Как пояснили в районной прокуратуре, 6 декабря сотрудник «Новосибирской авиабазы» заметил незаконные раскопки в дендропарке. Сотрудники прокуратуры проверили эту информацию и обнаружили две 440-метровых траншеи глубиной 100 см и шириной 50 см, которые огибают коттеджный поселок «Дубравушка».


По данным прокуратуры, подрядчики выкопали эти траншеи, чтобы проложить кабельные линии к строящемуся магазину в районе Мочищенского шоссе.


«В ходе незаконных работ уничтожен плодородный слой почвы на площади 220 кв. м, повреждена корневая система 53 сырорастущих деревьев, а путем рубки уничтожено 4 сырорастущих дерева», — подытожили в прокуратуре района.


Сотрудники прокуратуры посчитали, что это преступление, которое должно караться по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба). Поэтому материалы проверки прокуратура передала в полицию. А сегодня, 27 декабря, полицейские возбудили уголовное дело.


В прошлом году прокуратура обнаружила в дендропарке незаконную дорогу к дельфинарию, ради которой нарушители повредили плодородную почву, уничтожили кустарники и деревья. 

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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