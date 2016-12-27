Количество супермаркетов в Новосибирске достигло предела и перестало расти

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Впервые с кризисного 2009 года количество продовольственных магазинов в Новосибирске практически перестало расти.





По данным 2ГИС, категория «супермаркеты» в 2016 году прибавила лишь 3 %, а категория «продуктовый магазин» (магазин заприлавочной торговли) — на 5 %. Для сравнения, в прошлом году именно мелкие продуктовые точки стали одной из самых быстрорастущих категорий, прибавив аж 35 %, росли и супермаркеты, количество которых увеличилось на 23%.







Стагнация в продуктовой рознице вполне объяснима — совокупный оборот в этой сфере за первые 11 месяцев по данным Новосибирскстата просел на 4,7 %.











Парадокс, однако, состоит в том, что даже на этом внешне депрессивном фоне целый ряд крупных розничных компаний продолжили активно наращивать присутствие на рынке.





Самой быстрорастущей сетью года стала столичная «Пятерочка» холдинга X5,





которая открыла первый магазин в Новосибирске весной, а уже сегодня имеет 16 супермаркетов. В Новосибирск эта сеть пришла в «улучшенном и дополненном виде» — у магазинов изменился дизайн, поменялась внутренняя навигация.











Активно открывали новые магазины также «Холди Дискаунтер» и «Магнит» (по 13 новых объектов), а так же сеть «Ярче!» (9). А вот самая крупная продуктовая сеть Новосибирска — «Мария-Ра» практически не увеличилась в размерах — по сравнению с январем этого года общее количество магазинов у нее выросло лишь на 4 объекта.







Если же говорить о темпах роста (относительно уже имевшейся сети), то здесь лидером стал «Холди Дискаунтер» — сеть выросла на 37 %. Следом идет FixPrice (32 %) и «Магнит» (23 %) и «Ярче!» (20 %).







Один из крупнейших игроков новосибирского рынка «Торговый Гигант» открыл две новых «Горожанки» (10 % рост) и начал строительство четвертого гипермаркета (на Мочищенском шоссе).





Большая часть этого роста обеспечена не за счет физического появления новых торговых точек, а заменой магазина одного бренда на магазин другого.





Так, X5 перед выходом на новосибирский рынок приобрела для своей сети «Пятерочка» целых десять магазинов сети «Авоська», а первый супермаркет «Пятерочки» открылся на месте магазина «Универсам удачных продуктов» группы «Новые торговые системы». Но настоящая охота в этом году развернулась на оставшиеся одиночные магазины. Например сеть «Ярче!» открыла очередной супермаркет на месте универсама «Восток» в районе пл. Маркса.









Маленькие продуктовые магазины тоже не остались без внимания крупных сетей. Пришедшая на рынок в этом году уральская сеть «Ариант» успела открыть уже 23 торговые точки, которые хотя и специализируются на торговле мясом, но являются, по сути, небольшими универсамами, где можно купить полный набор продуктов от молока до кондитерских изделий. Сейчас в этом же направлении пытается реорганизовать свою сеть и главный местный конкурент «Арианта» — «Торговая площадь».











На фоне этих рыночных войн местные компании пытаются активней работать с платежеспособной публикой. Так, «Холидей» в декабре запустил необычный проект, открыв в одном месте семь специализированных магазинов разных форматов (от пекарни с круассанами и фермерского отдела с сырами собственного производства до магазина «натуральной косметики». Компания НТС готовится открыть в новом году в ТРЦ «Эдем» в Академгородке еще один магазин сети «Добрянка».