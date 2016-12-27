​Новосибирец в костюме Деда Мороза пролетел над пропастью на крошечном мотоцикле

Новосибирец в костюме Деда Мороза пролетел над пропастью на крошечном мотоцикле (видео)

​Новосибирец Андрей Маслов, который сейчас живет в Сочи, первым в мире пролетел над Ахштырским ущельем сидя на мотоцикле.


Парад прошел 24 декабря. «Это традиционное мероприятие для Сочи, сам парад организует Adrenalin Hunters, мотоциклисты в костюмах Дедов Морозов и их спутницы в костюмах Снегурочек едут по Сочи. Не знаю, заложен ли в это какой-то смысл, но лично я ехал просто повеселиться и подарить улыбки прохожим. В этом году по инициативе Андрея Маслова была организована вторая часть мероприятия прыжками над ущельем в Skypark», — рассказал автор видео мероприятия Евгений Креханов.

Новосибирец в костюме Деда Мороза пролетел над пропастью на крошечном мотоцикле (видео)


Андрей Маслов уточнил НГС.НОВОСТИ, что высота, с которой он прыгал, — более 200 м, а скорость спуска была около 120 км/ч. До него, по данным бывшего новосибирца, на такую авантюру никто не решался. «Я боюсь высоты, честно говоря. Сначала прыгать должен был не я, но внезапно сценарий поменялся. Был на мини-байке, все проверили по технике безопасности, и мой страх высоты после этого полета заметно притупился», — поделился эмоциями Андрей.



По его словам, он начал заниматься мотоспортом в Новосибирске, общий стаж вождения — 15 лет. 

Анна Наумцева
Скриншот и видео youtube.com, канал Евгений К.

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