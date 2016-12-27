Жители Обской лишились удобного выезда к «Речному вокзалу»
28 декабря в Новосибирске жителям Октябрьского района перекроют на несколько дней прямой выезд к «Речному вокзалу».
Рабочие перекроют улицу в районе ул. Обская, 50«а».
«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Объезд будет доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Окончание работ запланировано на 30 декабря», — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.
Из-за этого перекрытия часть жителей ул. Обская не смогут напрямую выезжать к развязке с Коммунальным мостом. Им нужно будет добираться до развязки через поворот на ул. Большевистской в районе остановки «Инструментальный завод».
Жители ул. Обской не в первый раз испытывают трудности из-за перекрытия дороги. В августе проезд к «Речному вокзалу» сужали на 5 метров возле строящегося комплекса «Снежная миля», а год назад Обскую полностью перекрывали у дома № 50. Неудобства были из-за работ на теплотрассе.
А в апреле 2015 года застройщик «Снежной мили» закрыл удобный выезд. Тогда с проблемой справилась мэрия Новосибирска, которая открыла проезд своими силами.
Елена Громкова
Фрагмент справочника 2ГИС