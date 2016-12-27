Яхт-клуб с острова возле Бугринского моста выиграл суд у мэрии благодаря фальшивой подписи

Скриншот участка с Google Maps





Мэрия Новосибирска попыталась выгнать с большого острова возле Бугринского моста яхт-клуб за 8-миллионную недоимку по аренде, но его владельцы доказали суду, что чиновники оперируют поддельной подписью на документах.





Из решения Арбитражного суда Новосибирской области 23 декабря стало известно, что мэрия города вновь пыталась расторгнуть договор аренды одного из островов, располагающегося напротив микрорайона «Европейский Берег». Арендатор — ООО «Альфа» планировало возвести на этой земле яхт-клуб, но внезапно арендатор стал должен по договору почти в восемь раз больше.





Мэрия подала на «Альфу» в суд из-за долга по аренде в 8,8 млн руб., кроме того, она требовала выплатить 762 тыс. руб. неустойки и расторгнуть договор.







Первоначальный арендатор острова — компания «Техно-Спорт», гендиректор — Артур Кутишенко. По данным «СПАРК-Интерфакс», он также владеет рядом компаний, которые занимаются продажей спорттоваров, катеров и яхт. В 2013 году аренду переоформили на другую компанию Кутишенко — ООО «Альфа», соучредителями которой являются известный девелопер Владимир Мартыненков (микрорайон «Ясный берег») и Андрей Воронов. Компания выступает застройщиком лодочной станции на соседнем острове.







Согласно тексту решения, в 2011 году мэрия заключила договор с компанией «Техно-Спорт», арендовать остров площадью 79 813 кв. м компания Кутишенко собиралась до 2017 года.





Здесь предполагалось строительство гостиницы и яхт-клуба, сказано в документе. По данным НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ, компания хотела сделать там большой общественный пляж.





В 2013 году все права и обязанности по договору были переданы другой компании Кутишенко — ООО «Альфа».







В документе сказано, что в 2015 году по договору заключили дополнительное соглашение, согласно которому сумма арендной платы за остров вырастала почти в семь раз — с 1 257 757 руб. 50 коп. в год до 8 380 000 руб. в год. Однако подпись Кутишенко, стоящая в этом договоре, как оказалось, не принадлежит застройщику.







«Как следует из материалов дела, спорное дополнительное соглашение подписано неуполномоченным лицом, что подтверждается заключением ООО "Негосударственная экспертиза Новосибирской области". Экспертом сделан вывод о том, что "подпись от имени А.С. Кутишенко, в графе «подпись Арендатора» в дополнительном соглашении № 3 к договору аренды земельного участка выполнена не Кутишенко Артуром Степановичем, а другим лицом с подражанием его подписи"», — сказано в тексте решения. Контраргументов мэрия не привела.







Благодаря этому компания «Альфа» подала на мэрию Новосибирска встречный иск. Согласно нему, дополнительное соглашение к договору аренды, из-за которого повысилась цена, недействительно.





При этом по договору старой редакции задолженность у «Альфы» отсутствует.





Суд отказал мэрии в удовлетворении иска, признал дополнительное соглашение недействительным и избавил «Альфа» от выплаты 8-миллионного долга и неустойки. Решение пока еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном суде.







Напомним, в октябре мэрия расторгла договор аренды участка на другом острове. Компания «Катера и яхты», арендующая там около 42 тыс. кв. м, также принадлежит Кутишенко и Воронову. Задолженность по аренде составляла 1 млн 64 тыс. руб.