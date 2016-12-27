Новосибирцы ринулись отмечать Новый год в Праге и Нижневартовске

​​Новосибирцы массово улетят из города на новогодние праздники: большей популярностью пользуются рейсы в Москву, Прагу, Нижневартовск и Бангкок.





«На 30 декабря 2016 года придется пик загрузки в аэропорту Новосибирска. На эти даты продано на 30 % больше билетов, чем на любой другой предпраздничный день», — рассказали представители туристического сервиса Aviasales.







Среди популярных новогодних направлений у новосибирцев эксперты называют российские города: Москву, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Екатеринбург и Сочи. Популярными стали также международные рейсы в Бангкок и Прагу.







По данным исследования Aviasales, средний чек по России за 2016 год составил 14 592 руб. — на 7 % меньше, чем в прошлом году. А количество бронирований выросло на 34 %.







«Однако международные направления показали рост среднего чека в пределах годовой инфляции и падение продаж. Так, например, на рейсах в Европу чек прибавил 5 % за год — до 27 847 руб., а количество бронирований снизилось на 15 %», — отмечают аналитики.







По данным Aviasales, сейчас выгодные рейсы на новогодние даты можно найти в Москву за 12 480 руб., Симферополь за 15 884 руб. и Ереван за 26 484 руб.







В прошлом году Aviasales также прогнозировали высокий пассажиропоток на 30 декабря, тогда новосибирцы, кроме российских городов, планировали лететь в Бишкек и Алма-Ату.

