Новосибирские спасатели рассказали о самых интересных и опасных случаях на службе в 2016 году

Новосибирские спасатели сегодня отмечают свой профессиональный праздник — по просьбе НГС они вспомнили самое интересное, опасное и героическое из того, что случилось на службе в уходящем году.









26 лет назад 27 декабря вышло постановление Совета Министров РСФСР об образовании Российского корпуса спасателей. Эта дата — по сути, день рождения МЧС. В 1995 году президент подписал указ считать 27 декабря Днем спасателя в России.







Сотрудники МЧС по Новосибирской области и специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы — постоянные герои новостей на НГС. То им приходится взбираться на мост, используя снаряжение альпинистов, то надо вскрывать автомобиль, где заперся маленький ребенок, то распиливать Кольцо Всевластия. Но курьезные истории — лишь малая часть того, с чем сталкиваются спасатели. Их каждодневная работа — это выехать на пожар, распилить машину, где застряла жертва ДТП, да и собой приходится рисковать не так уж редко.







НГС.НОВОСТИ расспросили новосибирских спасателей о том, как прошел 2016 год и чем он им запомнится.







О работе регионального МЧС рассказал начальник пресс-службы Павел Винаков.





Лом против обреза





23 августа вечером в пожарную службу поступило сообщение от женщины с ул. Стофато. Дежурный караул прибыл на место, потушил огонь на втором этаже. Затем хозяйка квартиры сообщила, что ее сожитель угрожает оружием. Помощник начальника караула Сергей Колин, увидев обрез в руках у мужчины, вывел жителей двухэтажки — соседей погорельцев в безопасное место, на улицу. Потом Колин пожарным ломом забаррикадировал мужчину в подъезде, затем раздался выстрел в оконный проем. Помощник начальника караула вызвал полицию и вневедомственную охрану. В результате один работник охраны был ранен и попал в больницу. Больше никто не пострадал. Сотрудники МЧС до приезда «скорой» оказали первую помощь пострадавшему и помогли скрутить дебошира.







Сто затопленных дач





Кроме случаев, когда героизм проявляли отдельные люди, Винаков вспомнил, как сотрудники МЧС боролись с паводком. Совещания проводились в ежесуточном режиме, а иногда по несколько раз в день. Это делалось, чтобы хорошо мониторить ситуацию и не допустить губительных последствий второй волны паводка. Добились того, что в этом году всего порядка ста участков оказались в зоне затопления, а не несколько тысяч, как в прошлом году.







Прохожий спас пятерых детей





«Еще нужно отметить работу добровольной пожарной дружины под эгидой МЧС. Это тоже спасатели. Например, 26 мая в селе Усть-Изес Венгеровского района мужчина, проезжавший мимо на автомобиле, помог пятерым детям, у которых горел дом. Восьмилетний мальчик, шестилетний мальчик, пятилетняя девочка, трехлетний мальчик и годовалая девочка — все родные братья и сестры — сидели за сараем и плакали. Мужчина увел их в безопасное место до приезда пожарных.







Всего порядка полутора тысяч людей удалось спасти за этот год сотрудникам МЧС — это самый главный наш показатель. Больше чем на 10 тыс. оперативных событий мы отреагировали — и на отключения отопления, водоснабжения, выезды на пожар и на ДТП», — рассказал Павел Винаков.







О работе Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска рассказал ее начальник Дмитрий Фокин:







Лосиха на пляже Академгородка





Днем 5 июня в Новосибирском водохранилище недалеко от пляжа сотрудники МАСС спасли тонущую лосиху.











Животное заметили отдыхающие в воде у Центрального пляжа в Академгородке, лосиха, вероятно, приплыла со стороны Бердского залива. Спасатели попросили отдыхающих выйти из воды и вместе с добровольными помощниками попытались направить животное к берегу, однако лосиха побоялась скопления людей на пляже и сама встала на отмели. Спасатели находились рядом, следили, чтобы животное никого под себя не подмяло.







Два раза в одну воду





Еще один запоминающийся случай связан с женщиной, которая дважды нуждалась в помощи спасателей, купаясь в неположенном месте в Калининском районе, на водоеме у завода «Экран». Сотрудники МАСС приезжали к ней 23 и 31 июля — оба раза вытаскивали из воды.







Мертвый маляр





«Также надо отметить происшествие в поселке Ложок. Тогда спасатели достали труп 48-летнего мужчины из глубокой железной емкости. Он занимался малярными работами, но надышался парами краски и потерял сознание. Это увидел сверху один из очевидцев. Он попытался спасти мужчину: спустился к нему, обвязал его веревкой, но тоже потерял сознание. К сожалению, спасти тогда мы смогли только одного. Тот, кто работал внутри емкости, не подавал признаков жизни», — вспоминает Дмитрий Фокин.

