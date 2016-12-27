В машине полицейского нашли килограмм «синтетики» для продажи

В машине полицейского нашли килограмм «синтетики» для продажи

Следователи предъявили двум полицейским из Новосибирска обвинение в попытке продажи наркотиков.


«Под тяжестью предъявленных улик обвиняемые признали вину», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.


По версии следствия, 33-летний полицейский приобрел наркотики для продажи и попросил своего 36-летнего коллегу передать их потенциальному покупателю. За эту услугу полицейский пообещал своему коллеге 50 % выручки.


Вечером 21 декабря полицейский приехал на своем личном авто к дому на ул. Петухова и стал ждать покупателя, но его задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Новосибирской области. В салоне машины они обнаружили 937,16 г наркотиков.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что речь идет о наркотиках синтетического происхождения.


Следователи возбудили в отношении полицейских уголовное дело и предъявили им обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Обвиняемых поместили под стражу, отмечают в СУ СКР по Новосибирской области.


«В случае установления вины сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе областной полиции.


Ранее полицейские во время обыска обнаружили в новосибирской квартире 80 кг концентрата синтетических наркотиков.

Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих

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