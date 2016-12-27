Полицейские задержали сообщавшего о бомбах «Шакала»

В понедельник, 26 декабря, новосибирские полицейские задержали 28-летнего мужчину, который на прошлой неделе звонил им с угрозами о массовых взрывах.





«Ему грозит до трех лет лишения свободы», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе, 21 декабря, около 11:30 в полицию поступил звонок от мужчины, который сообщил о взрывных устройствах в зданиях на ул. Крылова, Богдана Хмельницкого и двух зданиях на ул. Фрунзе.





Полицейские эвакуировали людей. После этого здания полностью обследовали взрывотехники и кинологи. Но никаких взрывных устройств они не нашли.







В тот же день полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), а вчера задержали подозреваемого — 28-летнего, ранее не судимого жителя Калининского района.







Задержанный признался в преступлении, отметили в полиции.







По данным источника, близкого к мэрии Новосибирска, мужчина, сообщавший по телефону о бомбах, представлялся «Шакалом».