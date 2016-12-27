​В Новосибирск приехал зенитный комплекс, сбивающий самолеты при 50-градусном морозе

Новые зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» прибыли в Новосибирск.


В Новосибирск приехал зенитный комплекс, сбивающий самолеты при 50-градусном морозе (фото)

«Панцири» будут охранять военные и промышленные объекты.


«"Панцирь-С1" усилят систему противовоздушной обороны Западной Сибири», — сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.


«Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения. Он может работать в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях и поражать все типы пилотируемых и беспилотных целей.


«Панцирь» производится на Тульском АО «Щегловский вал», уверенно работает при температуре свыше 50 градусов и при температуре ниже 50 градусов на арктических островах.


«Наша машина, правда, в экспортном исполнении, уверенно работает в Арабских Эмиратах при температуре в тени плюс 50 и выше градусов. И наша машина, в нашем российском исполнении — три машины — стоят на Новосибирских островах, остров Котельный», — в октябре РИА Новости рассказывал генеральный директор «Щегловского вала» Владимир Попов.


В Новосибирск приехал зенитный комплекс, сбивающий самолеты при 50-градусном морозе (фото)


В сентябре НГС.НОВОСТИ писали о том, как из новосибирского аэропорта «Толмачёво» в Киргизию вылетели самолеты Ан-22 с военной техникой для международных антитеррористических учений.

Елена Громкова
Фото Михаила Фомичева (РИА Новости)

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