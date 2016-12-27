Врачи ответили на слухи о зараженных гриппом мандаринах

​Новосибирцы пересылают друг другу по WhatsApp аудиосообщения о зараженных гриппом мандаринах — главный инфекционист области уверила, что эти сообщения — не более чем спам.





В редакцию НГС.НОВОСТИ утром 27 декабря по WhatsApp пришли несколько сообщений от читателей, в которых содержались три разные аудиозаписи. На них взволнованные голоса сообщают о том, что мелкие китайские мандарины якобы переносят тяжелую форму гриппа. Одна из читательниц пояснила, что аудиозаписи получила от своих друзей, им тоже, в свою очередь, переслали их знакомые.







НГС.НОВОСТИ приводят содержание аудиозаписей:







«Мелкие китайские мандарины опасны для здоровья! Это точно! У знакомых накануне 2-летний ребенок съел буквально несколько долек таких мандаринок и получил тяжелую форму гриппа. В больнице, как только ребенка привезли, врач сразу спросил: "Вы случайно мандарины не ели?", они ответили: "Ели". А врач им говорит: "Все… Вы уже сороковые, кто в больницу обратился, отделение уже "завалено" больными — все ели зараженные мандарины… Смотрите, аккуратно все!».







«Только позавчера приехали из инфекционки — не поверите, с гнойной ангиной лежали. Наш лечащий врач строго-настрого запретил есть мандарины, потому что ходит ротавирус. С пятницы на субботу поступило 53 человека, с субботы на воскресенье — 31 человек. Ни в коем случае сказала мандарины вообще не есть».







«Никто ничего не знает, что случилось с ребенком — просто резко поднялась температура до 40 градусов. Дома мама не смогла сбить [температуру], вызвала "скорую", та увезла в реанимацию. В реанимации откачивали полночи, за жизнь боролись целый час. К семи часам утра ребенок скончался. За жизнь боролись целый час. Детский реаниматолог сказала, что за месяц скончались 13 детей».







НГС.НОВОСТИ нашли упоминания о рассылке таких же сообщений по WhatsApp в Еврейской автономной области (ЕАО) и в Казахстане. Роспотребнадзор по ЕАО опроверг эту информацию еще на прошлой неделе.







«Мандарины не являются фактором передачи гриппозной инфекции. И вообще вирусы гриппа с продуктами питания не передаются. Грипп передается преимущественно воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому. Реже — контактно-бытовым, во время кашля или чихания, когда человек прикрывает лицо рукой, что способствует оседанию вирусов на них», — говорится в сообщении ведомства.





Комитет по защите прав потребителей Казахстана 26 декабря также назвал ложной информацию о якобы зараженных гриппом мандаринах.







«Комитет по защите прав потребителей министерства национальной экономики РК связи с распространением аудиозаписей, в которых сообщается о зараженных мандаринах, поясняет: данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы комитета.







НГС.НОВОСТИ обратились за разъяснениями к главному инфекционисту Новосибирской области Ларисе Поздняковой. В разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ она также сказала, что грипп не может передаваться через мандарины. Также Лариса Позднякова сообщила, что всплеска заболеваемости ротавирусной инфекцией в Новосибирской области сейчас нет.







Байке об опасных мандаринах уже несколько лет. В 2014 году о зараженных гриппом мандаринах писали СМИ в Приморье. Однако приморское управление Роспотребнадзора тогда опровергло эту информацию, сообщало РИА Новости.





Минздрав НСО в середине декабря сообщил, что в этом году грипп в регион придет на две недели раньше обычного — ориентировочно в середине января.