Метрополитен раздает ёлочные игрушки

В новосибирском метрополитене Дед Мороз и Снегурочка дарят ​елочные шарики пассажирам, которые рассказывают новогодние стихотворения.







Читательница НГС попалась новогодним актерам на станции метро «Речной вокзал». Ей пришлось рассказать четверостишье, чтобы получить игрушку.





Новосибирский метрополитен уже не в первый раз раздает подарки пассажирам. Во Всемирный день без автомобиля водителям, которые на день отказались от личного автомобиля и поехали на метро, раздавали авторучки и брелоки.