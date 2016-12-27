Метрополитен раздает ёлочные игрушки

Метрополитен раздает ёлочные игрушки (фото)

В новосибирском метрополитене Дед Мороз и Снегурочка дарят ​елочные шарики пассажирам, которые рассказывают новогодние стихотворения.


Читательница НГС попалась новогодним актерам на станции метро «Речной вокзал». Ей пришлось рассказать четверостишье, чтобы получить игрушку.


Новосибирский метрополитен уже не в первый раз раздает подарки пассажирам. Во Всемирный день без автомобиля водителям, которые на день отказались от личного автомобиля и поехали на метро, раздавали авторучки и брелоки. 

Дарья Януш
Фото Марии Масальцевой

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