Победитель проекта «Прокачай дрища» набрал 16 килограммов

Победитель проекта Александр Чубаров
Победитель проекта Александр Чубаров

В Новосибирске завершился проект «Прокачай дрища»: из 11 участников до финиша добрались пятеро, а победитель за 2 месяца набрал 16 кг.


В конце октября компания «КультЛаб» запустила проект «Прокачай дрища» — 11 парней с весом от 49 до 70 кг старались набрать за 2 месяца как можно больше килограммов. После 6 недель проекта в нем осталось только 5 участников, при этом один — вне конкурса. По условиям проекта надо было выкладывать в соцсети видео своих тренировок и фото с питанием, а некоторые участники этого не делали или делали непостоянно, поэтому организаторы с ними простились.


Участники «Прокачай дрища» в начале и в конце проекта 


26 декабря в «КультЛаб» подвели итоги проекта. Победителем стал 29-летний индивидуальный предприниматель Александр Чубаров. Его вес был 60,8 кг, и за два месяца молодой человек набрал 16 кг.


«Я раньше не занимался, всю жизнь был худым и не думал, что смогу набрать вес. Вроде бы и ел много, но у меня ничего не менялось, стабильный вес был. Поначалу было очень тяжело начать питаться активно. Потом привык недели через две, сейчас ем столько же. 


Ел яиц много — 5 штук в день, гречку, макароны, мясо, курицу, овощей, фруктов немного.


В основном углеводная и белковая пища. Качались [в зале] по часу в день три раза в неделю. Где-то раз в неделю одна группа мышц должна расти, постоянно заниматься — смысла не будет», — рассказал Александр.


Александр Чубаров до и после проекта


Он пояснил, что планировал набрать около 10 кг, поэтому результатом доволен и планирует заниматься дальше, «раз так хорошо пошло». По словам Александра, его друзья и родственники удивились перемене в молодом человеке: «Не ожидали, что я на такое способен: встать с дивана и пойти заниматься».


Второе место в проекте занял 27-летний предприниматель Григорий Бартош, он набрал 12 кг (вес молодого человека до проекта был 57,7 кг). Третье место занял 22-летний студент СГУПС Александр Абрамкин — к своим 59,5 кг он добавил 8 кг. Каждый из призеров получит по 1000 руб. за каждый набранный килограмм, награждение пройдет в ближайшие дни, рассказали организаторы.


Григорий Бартош в конце проекта
Григорий Бартош в конце проекта


Еще один участник, дошедший до финала, — 20-летний Виталий Рощупкин (58,6 кг до проекта) набрал 6 кг, а выступающий вне конкурса 23-летний Сергей Бушма (59,3 кг до проекта) — около 14 кг.


Ранее НГС.НОВОСТИ написали о накачанных новосибирцах, устроивших тренировку в Центральном парке в мороз.

Ксения Евдокимова
Фото Сергея Бушмы

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