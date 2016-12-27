В России запретили продажу особого вида спиртовых жидкостей

В России на 30 дней вступил запрет на продажу непищевых продуктов со спиртом.







Это постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова, решение вступило в силу 26 декабря.







Причина запрета





Ближайший месяц магазины и предприниматели не смогут продавать в розницу непищевую продукцию со спиртом, в которой больше 25 % алкоголя, говорится в документе. Исключение сделано для парфюмерной продукции и стеклоомывающей жидкости.







Попова подписала это постановление после истории с отравлением в Иркутске. По информации «Интерфакса», пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость «Концентрат для ванн "Боярышник"». Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. По последней информации, число жертв достигло 76 человек.







Лекарства не под запретом





Представители новосибирской Муниципальной аптечной сети отметили, что под изданный запрет их аптечная продукция не попадает.





Лекарства не входят в запрещенную категорию, и в целом за них отвечает Минздрав РФ, а не Роспотребнадзор.





«То, что курирует Роспотребнадзор — есть БАДы, которые спирт содержат. Но это пищевая добавка. У нас есть растворы для наружного применения — это парфюмерно-косметические средства, они тоже не попадают под приказ», — пояснили НГС.НОВОСТИ представители сети.







Что подпадает под запрет





Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александр Скоробогатов объяснил изданию «Бизнес ФМ», что может попасть под запрет.







«Это в первую очередь жидкая продукция, то, что мы видим на рынках под названиями: «Боярышник», «Хлебный лосьон», лосьон «Перечный»,





разлитый в емкости 100 миллилитров, и который потребляется в качестве суррогата. В первую очередь, конечно, выпадает из продажи вот эта продукция, и по большому счету ее в целях парфюмерно-косметических не использует никто. Ее используют именно для того, чтобы пить», — заметил Скоробогатов.





Косметические лосьоны не запрещены





Он также объяснил, почему косметические лосьоны не попадают под запрет. «Есть, например, не очень дорогие лосьоны, которые тоже содержат большое количество спирта, но в принципе покупаются не для питья. Лосьоны для проблемной кожи могут попасть, но есть еще один момент: у нас нет обязательного требования указывать количество спирта на продукции, и вот как раз-таки количество спирта на продукте указывают те, кто ее делают в качестве суррогата алкоголя, чтобы люди, которым это интересно, видели содержание спирта и покупали эту продукцию.





На лосьонах, которые продаются как косметические, никто это содержание спирта не указывает.





Поэтому в продаже это невозможно вычислить, нужно тогда забрать все на экспертизу, только тогда будет понятно, какой там процент спирта. Продукты, которые есть, действительно, как вы говорите для проблемной кожи, для жирной кожи, они могут содержать достаточно много спирта, скажем, 30 %, но их просто невозможно вычислить», — сказал директор ассоциации.





На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ проверяли не пропала ли из аптек настойка боярышника после отравления концентратом для ванн.