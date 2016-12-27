Увеличено количество трамваев до «Чистой Слободы»

С 28 декабря меняется режим работы трамваев до мкрн «Чистая Слобода».







Как сообщили в мэрии, 16 декабря состоялось заседание городской маршрутной комиссии, на которой по предложению Горэлектротранспорта было принято решение перевести маршрут трамвая № 2 «Микрорайон "Чистая Слобода" – станция метро "Площадь Маркса"» на новый режим работы — в течение целого дня.





Новый график движения трамваев вводится с 28 декабря. «Работа маршрута № 2 будет организована в указанном режиме шестью единицами подвижного состава, с интервалом движения в часы пик 11 минут», — уточнили в мэрии.







В конце ноября начальник отдела пассажирских перевозок управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Андрей Куликов рассказал НГС.НОВОСТИ, что к такому решению власти пришли, так как маршрут № 2 был востребован у пассажиров.





Напомним, новая трамвайная линия до мкрн «Чистая Слобода» была запущена 9 ноября. Для работы на линии власти закупили 10 бывших в употреблении вагонов по договору с ГУП «Мосгортранс» за 4 млн 518 тыс. руб. В 2017 году, отметили в мэрии, в бюджете не предусмотрены расходы на покупку новых трамваев для города.





Жители микрорайона, в свою очередь жаловались на то, что им приходится ждать трамваев по полчаса на холоде.