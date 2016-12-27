Накачанные новосибирцы с голыми торсами устроили уличную тренировку в –32

​Новосибирцы с оголенными торсами и в новогодних шапках провели тренировку в Центральном парке.





«Этот ролик мотивирующий, [сняли его] чтобы люди стремились заниматься спортом», — рассказал НГС.НОВОСТИ тренер клуба Hammer Fit Дмитрий Платонов.







Съемка прошла в пятницу, 23 декабря, в Центральном парке, где недавно появился новый комплекс тренажеров. На улице было –32 градуса. В ролике снялась команда фитнес-клуба Hammer Fit — тренеры Дмитрий Платонов, Александр Духинский и клиенты тренажерного зала Эрик Шакуро и Сергей Хомченко.

«Руки чуть-чуть поотмораживали себе — железо оказалось не таким теплым, как нам казалось», — делится Дмитрий.







Комплекс тренажеров в Центральном парке тренерам пришелся по душе — здесь можно прокачивать все группы мышц, тренажеры помогут людям держать себя в тонусе, говорит Дмитрий.





В ноябре НГС.НОВОСТИ рассказывали о новосибирце, который ходит на работу с голым торсом в мороз. Мужчина надевает майку, только если столбик термометра опускается ниже –30 градусов. Не мерзнуть ему позволяет зарядка.