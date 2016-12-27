Пассажиры лайнера застряли на 14 часов в «Толмачёво» из-за сломанного шасси

Пассажиры лайнера застряли на 14 часов в «Толмачёво» из-за сломанного шасси

Вылет чартерного рейса 8765 авиакомпании Royal Flight из Новосибирска в Камрань задержали больше чем на 12 часов.


Пассажиры, в том числе приезжие из Кемерово и Барнаула, все это время провели в аэропорту. «Ни работники аэропорта, ни авиакомпания не могут объяснить, в чем дело. Буквально час назад (сегодня в 01:00) нам сообщили, что наш самолет все 14 часов находится в аварийном состоянии. Нам пообещали выдать другой самолет, однако его вылет тоже переносили несколько раз. Нам не предоставляют гостиницу, дали еду и воду. Тут куча детей от мала до велика», — посетовал один из пассажиров, обратившийся в редакцию НГС.НОВОСТИ.


Другой пассажир сообщил, что вылет в общей сложности переносили 5 раз, но 27 декабря в 03:14 самолет все-таки улетел.


По предварительной информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной задержки вылета стала техническая неисправность самолета — у него было сломано шасси. Для вылета пассажиров использовали резервный борт. Информацию о многократном переносе времени вылета в прокуратуре прокомментировать не смогли. 


​2 декабря задерживался вылет чартерного рейса авиакомпании Royal Flight из Камрани в Новосибирск, причиной стала плохая погода во Вьетнаме

Анна Наумцева
Фото thinkstockphotos.com
 

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