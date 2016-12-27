Названы 5 вакансий с самыми высокими зарплатами в 2016 году

Специалисты службы исследований Зарплата.ру собрали топ-5 вакансий с самыми высокими зарплатами, которые предлагали новосибирцам в 2016 году.







«Служба исследований Зарплата.ру проанализировала вакансии, опубликованные в 2016 году в Новосибирске. До 600 тыс. руб. можно заработать в продажах, но мы отобрали вакансии только с гарантированным окладом», — пояснили исследователи.







В топ-5 вакансий с самыми высокими зарплатами попали руководитель направления, директор предприятия, водитель-экспедитор, гейм-дизайнер и главный инженер.







В Новосибирске искали руководителя бизнес-направления на «высокомощные предприятия» и предлагали зарплату от 175 тыс. до 300 тыс. руб. От кандидата требовался опыт работы в отрасли мясопереработки от 3 лет. Сейчас вакансия в архиве.







Продолжаются поиски коммерческого директора на Новосибирский завод конденсаторов, который более 57 лет создает конденсаторы для нефтегазового комплекса, энергосистем и Министерства обороны. От кандидата ждут увеличения объема продаж на 30 % и предлагают зарплату от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Необходимо высшее техническое образование в области энергетики, электротехники и опыт руководства.







Водитель-экспедитор с личным рефрижератором может зарабатывать от 70 тыс. до 250 тыс. руб., доставляя грузы по СФО и Новосибирску. Работодатель «Транс Вектор» обещает постоянную работу, стабильные заказы, своевременную выплату зарплаты.







Гейм-дизайнер, которого искали в компанию Big Way (розничная торговля техническими носителями информации), может работать удаленно и зарабатывать от 70 тыс. до 150 тыс. руб. Кандидат на должность должен был управлять удаленными разработчиками, четко и грамотно излагать свои мысли и контролировать сроки выполнения задач. Вакансия уже в архиве.







Главному инженеру в компании «Системы постоянного тока» предлагали зарплату от 91 тыс. до 149 тыс. руб. на производстве электротехнической продукции для промышленного применения. У кандидата должен был быть опыт работы в аналогичной должности не менее 5 лет, владение техническим английским, навыки конструирования электротехнической продукции. Работодатель, кроме конкурентной зарплаты, добавил к своим плюсам «интеллектуальный коллектив». Вакансия ушла в архив.







Ранее аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, как в Новосибирске к концу года изменился уровень зарплаты.

