Автобус № 8 раздавил ноги попавшей под колеса женщине

Автобус № 8 раздавил ноги попавшей под колеса женщине

Вечером в понедельник, 26 декабря, 85-летняя женщина попала под колеса рейсового автобуса № 8 в Октябрьском районе Новосибирска.


«Закрытый перелом пальца правой ноги и раздавлены стопы обеих ног», - описали травмы пенсионерки в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


ДТП произошло в 17:25 на ул. Большевистской. По данным Госавтоинспекции, 40-летний водитель автобуса № 8 («Ж/д вокзал «Новосибирск-Главный» - «Цветной проезд») ехал со стороны центра города.


Подъезжая к остановке «Речной вокзал», он наехал на 85-летнюю женщину, которая шла навстречу автобусу по краю проезжей части.


В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска отметили, что объяснения водителя написаны неразборчиво. Сотрудник группы пропаганды сумел разобрать только фразы: «пешеход упал», «покатился», «задние», «предпринял экстренное торможение, но наезда не избежал».


Очевидцы в соцсетях утверждают, что женщина собиралась зайти в автобус, но поскользнулась и упала под задние колеса. Водитель этого не заметил и тронулся с места. Пострадавшую женщину увезла «скорая помощь».


Еще один рейсовый автобус вчера попал в ДТП напротив дома № 165/1 на Красном проспекте. Авария полностью заблокировала проезд в сторону пл. Калинина. 

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД Новосибирска

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