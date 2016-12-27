Утренние дороги встретили новосибирцев десятком аварий

Утром 27 декабря пробки на дорогах Новосибирска достигли 9 баллов, ситуацию осложнили более десятка мелких аварий.







Еще в начале восьмого утра сервис Яндекс.Пробки отметил необычно длинный — 3,5-километровый — затор на ул. Богдана Хмельницкого. Впоследствии транспортная ситуация продолжила ухудшаться. В 9-м часу утра уплотнилось движение на ул. Каменской и ул. Ипподромской.







«Загруженность магистрали к Большевистской — 6 баллов, что на 3 балла выше обычного», — отмечали специалисты сервиса Яндекс.Пробки в 8:05.







Также трудно оказалось проехать по ул. Кошурникова и ул. Гоголя в сторону центра города, по Гусинобродскому шоссе и ул. Никитина по направлению к центру. Традиционная пробка на ул. Большевистской растянулась от разъезда Иня до Речного вокзала. Чтобы проехать этот участок, водителям приходилось снижать скорость до 7 км/ч.





Затруднены подъезд к пл. Труда по ул. Широкой, Станиславского и Ватутина. Скорость транспортного потока на этих участках снизилась до 3 км/ч.







В целом к 8:40 сервис Яндекс.Пробки оценивал загруженность новосибирских дорог на 9 баллов. Транспортную ситуацию осложнили более десятка аварий — на пересечении ул. Высоцкого и Гусинобродского шоссе, на ул. Лазурной, Автогенной, Никитина (недалеко от остановки «НГАУ»), на ул. Ипподромской (недалеко от перекрестка с ул. Военной), на ул. Объединения, ул. Богдана Хмельницкого (рядом от ЛДС «Сибирь»), ул. Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Выставочной, Громова, Петухова и Ордынском шоссе.





С 9-балльной загруженностью дорог новосибирские водители столкнулись и предыдущим утром. Тогда на ул. Большевистской и Бердском шоссе образовалась 10-километровая пробка в сторону центра города.