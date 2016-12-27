Хоккей: новичок «Югры» одним ударом обеспечил команде победу над «Сибирью»

​Вечером 26 декабря в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» уступила ханты-мансийской «Югре» со счетом 2:3 (1:0, 0:2, 1:1).





Матч начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Из-за траура вся игра проходила без музыкального сопровождения.







Первый период полностью остался за хоккеистами «Сибири». «Соперники стартовали на равных, но когда оставалось 2 минуты до сирены на перерыв, югорчане оступились. Усилиями [нападающего «Сибири»] Евгения Артюхина шайба пересекла линию ворот [голкипера «Югры» Александра] Шарыченкова», — отмечает пресс-служба ханты-мансийского хоккейного клуба.







На старте второй двадцатиминутки ханты-мансийские хоккеисты нанесли ответные удары по воротам «Сибири». Сначала большинство реализовал защитник «Югры» Александр Угольников, а спустя еще 5 минут нападающий ханты-мансийцев Роман Людучин вывел свою команду вперед. Счет стал 2:1 в пользу хозяев ледовой площадки.







«Казалось бы, такой камбэк северян мог выбить соперника из колеи, но гости не растерялись. Не прошло и минуты заключительного отрезка матча, как [нападающий "Сибири"] Йонас Кемппайнен сравнял шансы на успех — 2:2. Игра томительно продолжала быть обоюдоострой. Однако за несколько минут до конца игры новичок [ханты-мансийской] команды Александр Макаров забил свой первый гол за "Югру"», — описали матч в пресс-службе «Югры».







После этого новосибирские хоккеисты еще пытались атаковать ворота соперника, но счет уже изменить не смогли. Победа в матче осталась за «Югрой».







На послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Скабелка заявил, что он очень расстроен поражением. «Не удается нам каждый матч играть терпеливо. Не получается у нас быть всегда в напряжении. Один матч сыграем отлично, следующая игра у нас проходит не так, как мы хотим», — цитирует наставника новосибирской команды пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.





Сейчас «Сибирь» занимает 9-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Заключительный матч 2016 года команда проведет 28 декабря в Новокузнецке против местного «Металлурга».







