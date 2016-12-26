​Приговор Виктору Ганчару, новая школа на Горском и другие главные новости

Приговор Виктору Ганчару, новая школа на Горском и другие главные новости

Дайджест главных событий 26 декабря по версии НГС.


• Новостью дня стало оглашение приговора Виктору Ганчару, который подрался с незнакомцем, который пришел к нему домой и схватил его дочь за руку. В итоге агрессор умер от разрыва печени. Сначала Ганчара посадили, и горожане начали устраивать митинги в его защиту. Потом он вышел из колонии, и расследование продолжилось. Сегодня судья вынес окончательный приговор.


• Жительнице Новосибирска пришел по почте аккуратный кусок пластилина вместо китайского смартфона Meizu, который она купила на AliExpress. Оказалось, что это уже не первый случай подобной подмены.


• На Горском жилмассиве открыли новую школу с большим концертным залом, множеством компьютеров и огромными экранами на стенах коридоров. Это та самая школа, на стройке которой недавно произошел пожар. Как видно, инцидент не помешал строителям доделать свою работу.


• Главным происшествием дня стала жуткая авария на трассе: седан Audi разогнался на дороге и влетел во встречную фуру Mercedes. Удар был такой силы, что машина почти полностью ушла под грузовик — погибших пришлось доставать оттуда очень долго.

Марк Волков
Фото Ольги Бурлаковой

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