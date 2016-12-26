Четвертое новосибирское предприятие попало под санкции США

​Минторг США добавил Новосибирский завод имени Коминтерна в санкционный список.





В список попали 23 российских компании, среди них семь дочерних предприятий оборонного концерна «Алмаз-Антей», в число которых вошел и Новосибирский завод имени Коминтерна​. Информация появилась в уведомлении бюро промышленности и безопасности министерства в правительственном вестнике Federal Register. Официально документ опубликуют 27 декабря.











Завод им. Коминтерна находится в Дзержинском районе. Он имеет почти 100-летнюю историю. В конце 30-х годов рабочие завода создали первую в СССР систему радиообнаружения самолетов.





Сейчас завод выпускает радиолокационные станции обнаружения для зенитно-ракетного комплекса С300, С400, а также наземные радиолокационные запросчики системы «Пароль», которые поставляют как в Вооруженные Силы РФ, так и на экспорт.







В прошлом году в список предприятий, попавших в Новосибирске под санкции США, вошли новосибирский завод полупроводниковых приборов и производственное объединение «Луч». Оба предприятия попали под санкции из-за связи с «Ростехнологиями». Еще раньше США наложили санкции на новосибирского производителя приборов ночного видения «Катод».







Как сообщило ТАСС, США начали вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, а также высокопоставленные чиновники, был запрещен экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым. Кроме того, министерствам и ведомствам правительства США запрещено заключать закупочные контракты с компаниями из списка и оказывать им любую материальную поддержку и помощь. Санкции не раз расширялись и продлевались.