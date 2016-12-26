Рядом с дельфинарием открылся бесплатный каток
Новосибирский центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» построил на своей территории открытый каток.
До 31 декабря каток работает бесплатно для всех желающих. «Площадь катка 700 кв. м. Необязательно покупать билет в "Дельфинию", можно прийти просто покататься. После Нового года будет символическая плата и откроется прокат инвентаря», — рассказали в «Дельфинии».
По периметру катка стоят фигуры из снега. Пока нужно приходить со своими коньками. После Нового года со своими коньками можно будет кататься за 50 руб., с коньками из проката — за 100 руб.
Где еще в Новосибирске покататься на коньках, подскажет НГС.АФИША.
Анна Наумцева
Фото предоставлены центром океанографии и морской биологии «Дельфиния»