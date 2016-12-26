Рыбаки на двух снегоходах в метель упали с обрыва

​В ночь с 25 на 26 декабря трое рыбаков возвращались с рыбалки на снегоходах и недалеко от острова Заячий в Новосибирской области упали с обрыва: один мужчина погиб.





О происшествии в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Сузунского района родственник одного из пострадавших рыбаков сообщил 26 декабря в 0:25. «Гражданин сообщил, что у острова Заячий на реке Оби, в 12 км от поселка Сузун, сбились с дороги и упали с яра два снегохода с тремя пассажирами. Тут же сообщение было передано в МВД», — рассказали в администрации Сузунского района НСО.







В пресс-службе полиции сообщили, что сотрудники полиции отправились на поиски пострадавших вместе с егерями и местными жителями, потому что из-за метели видимость была очень плохая и дорог в районе острова не было.







В аварии один из рыбаков — 34-летний мужчина — погиб на месте от травм. 28-летний молодой человек получил ушибы и переломы, и его увезли в больницу, третий рыбак не пострадал. Все мужчины — жители Сузунского района, уточнили в пресс-службе полиции.







Сейчас полицейские проводят доследственную проверку.







Недавно спасатели МАСС пришли на помощь мужчине с двумя детьми, которые катались на снегоходе по берегу Обского водохранилища и провалились под лед.