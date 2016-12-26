Рыбаки на двух снегоходах в метель упали с обрыва

Рыбаки на двух снегоходах в метель упали с обрыва

​В ночь с 25 на 26 декабря трое рыбаков возвращались с рыбалки на снегоходах и недалеко от острова Заячий в Новосибирской области упали с обрыва: один мужчина погиб.


О происшествии в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Сузунского района родственник одного из пострадавших рыбаков сообщил 26 декабря в 0:25. «Гражданин сообщил, что у острова Заячий на реке Оби, в 12 км от поселка Сузун, сбились с дороги и упали с яра два снегохода с тремя пассажирами. Тут же сообщение было передано в МВД», — рассказали в администрации Сузунского района НСО.


В пресс-службе полиции сообщили, что сотрудники полиции отправились на поиски пострадавших вместе с егерями и местными жителями, потому что из-за метели видимость была очень плохая и дорог в районе острова не было.


В аварии один из рыбаков — 34-летний мужчина — погиб на месте от травм. 28-летний молодой человек получил ушибы и переломы, и его увезли в больницу, третий рыбак не пострадал. Все мужчины — жители Сузунского района, уточнили в пресс-службе полиции.


Сейчас полицейские проводят доследственную проверку.


Недавно спасатели МАСС пришли на помощь мужчине с двумя детьми, которые катались на снегоходе по берегу Обского водохранилища и провалились под лед.

Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com

Прочтений: 8946
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Мэр Новосибирска: каким город станет в 2017 году
28 декабря в прямом эфире НГС мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Губернатор Городецкий: итоги 2016 года
29 декабря в прямом эфире НГС губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ответит на ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено