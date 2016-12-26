Задержание СОБРом участника скандального корпоратива попало на видео

В Сети появилось видео жесткого задержания полицейскими мужчины, отдыхавшего в клубе «Максимилианс» в Новосибирске.







Утром 23 декабря новосибирский пользователь Facebook Vladimir Pytel выложил в своем аккаунте оперативное видео задержания коммерческого директора компании «Стиллайн» Юрия Артеменко. На захват мужчины приехали примерно 10 сотрудников полиции, из них половина — бойцы СОБРа. На кадрах видно, как Юрия Артеменко с использованием силовых приемов бросают на пол, и пока один из бойцов прижимает ему голову коленом, другие надевают наручники. В этом время супруга мужчины кричит: «Что вы делаете! В доме дети!».





Корреспондент НГС.НОВОСТИ дозвонился до Юрия Артеменко, который сейчас на рабочем месте. Но от комментариев мужчина отказался.





Напомним, 17 декабря в клубе «Максимилианс» сотрудники крупной новосибирской металлопрокатной компании «Стиллайн» гуляли на новогоднем корпоративе. В какой-то момент между ними и еще одной компанией, отдыхавшей здесь же, начался конфликт, переросший в драку. В другой компании были и сотрудники полиции, отдыхавшие как частные лица, подтвердили позже в ГУ МВД НСО. «В ходе конфликта один из участников произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета и направлял оружие на мужчин из другой компании» (той, в которой находились полицейские. — А.К.), — говорится в официальном сообщении полиции.







На следующий день в квартирах предполагаемых участников конфликта из компании «Стиллайн» провели обыски.







Еще один участник конфликта — директор компании Николай Степакин — уехал из России в Швейцарию, где он проходит лечение. В его доме также проходил обыск. При задержании Николай Степакин, по его словам, был избит и, в частности, лишился двух зубов.







Сейчас, по словам адвоката Сергея Николаева, представляющего интересы Николая Степакина, уголовное дело переквалифицировано со ст. «Угроза убийством» в «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По информации адвоката, один из полицейских снимал драку возле клуба на телефон, и у него якобы захотели этот телефон отобрать. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, все участники проходят пока как свидетели.







