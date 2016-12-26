Областной маткапитал разрешили тратить еще на 2 вида нужд

Областной маткапитал разрешили тратить еще на 2 вида нужд

​В Новосибирской области семьям разрешили тратить областной маткапитал в сумме 100 тыс. руб. на покупку сельхозтехники и адаптацию детей-инвалидов к садику и школе.


Закон о дополнительных мерах соцподдержки многодетных семей в регионе подписал губернатор Владимир Городецкий. Об этом рассказали в пресс-службе правительства НСО.


«Сертификат на областной маткапитал в регионе с 2012 года дают семьям, в которых уже есть двое детей и появился третий или последующий. За четыре года 100 тыс. руб. в области получили почти 20 тыс. семей, потратили — около 9 тыс. из них», — пояснили в пресс-службе правительства.


Как уточнили в облправительстве, больше половины семей направили деньги на улучшение жилищных условий, около 3 тыс. семей добавили эту сумму на покупку машины, еще 345 человек решили потратить деньги на обучение детей в вузах.


НГС.НОВОСТИ рассказывали, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал закон, который остановил ежегодную индексацию материнского капитала, по которому семьи получают выплаты за второго и последующего ребенка.


По информации Пенсионного фонда РФ, сейчас размер материнского капитала составляет 453 тыс. 26 руб., это сумма не менялась с начала 2015 года. Когда программа только начала действовать, то сумма выплаты составляла 250 тыс. руб.

Ольга Власова
Фото pixabay.com

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