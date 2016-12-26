В новосибирском баре сделали пиво из мороженого

В баре «Феникс» пивоварни «Феникс Бир» провели дегустацию необычных пивных коктейлей.





«Поскольку бар у нас пивной и сами мы пивовары, идея такая, как говорится, витала в воздухе — кому, если не нам, учиться делать пивные коктейли? Но все руки не доходили… А тут Маша (бармен. — И.К.) сказала, мол, все сделаю сама и вот сегодня пробуем», — рассказал совладелец бара Никита Лошинский.







На дегустации сделали около 15 разнообразных коктейлей, в основу которых легло темное и светлое пиво этой пивоварни. Самыми необычными коктейлями оказались «Айсберг» (темное пиво со сливочным мороженым) и «Английский малиновый эль» (светлое пиво, джин, малина, лайм, апельсин).









Самым простым, но вместе с тем и самым эффектным стало «Резаное пиво». Темное и светлое пиво разной плотности аккуратно наливается в бокал так, что слои не смешиваются некоторое время.







Английский малиновый эль





Коктейль из темного пива с шампанским на вкус все приняли по-разному, но согласились в одном: это довольно непредсказуемый по своему эффекту напиток. «Брюмейстер» (темное пиво и ликер «Егермейстер») особо никому из дегустаторов не понравился из-за специфического вкуса, но его, вероятно, все же оставят в меню для поклонников ликера.







Шоколадный брауни





Самые высокие оценки у всех дегустаторов набрали два коктейля: «Велосипедист» (светлое классическое пиво, лимонад, гренадин, лимон) и «Шоколадный брауни» (темное пиво, шоколадный ликер, ванильный сироп). Эти напитки точно войдут в обновленное меню «Феникса», заметил Никита Лошинский.







17 декабря НГС.НОВОСТИ рассказали о том, как пробовали необычные настойки еще в одном баре — Woody. Тогда наибольшее количество баллов набрала настойка сливы с гибискусом. А самыми необычными оказались настойки на фейхоа и тимьяне с другими специями.

