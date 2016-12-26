​На Горском жилмассиве открыли новую школу с большими экранами в коридорах

26 декабря в Новосибирске на Горском жилмассиве открыли школу на полтысячи учеников.


На Горском жилмассиве открыли новую школу с большими экранами в коридорах (фото)


Школа открылась по адресу Горский микрорайон, 71.


«Общеобразовательное учреждение на 550 мест возведено в одном из самых густонаселенных микрорайонов Ленинского района», — рассказали в пресс-центре мэрии.


Школа обошлась федеральному, областному и городскому бюджетам в 416 млн руб.


Здание состоит из трех блоков, здесь специально для детей-инвалидов есть удобный вход, лифт, специальные парты и туалеты.


Есть 38 кабинетов с компьютерами и интерактивным оборудованием, библиотека с читальным залом, игровой и гимнастический залы, а также концертный зал на 252 места. 


На Горском жилмассиве открыли новую школу с большими экранами в коридорах (фото)


На Горском жилмассиве открыли новую школу с большими экранами в коридорах (фото)


На Горском жилмассиве открыли новую школу с большими экранами в коридорах (фото)


На Горском жилмассиве открыли новую школу с большими экранами в коридорах (фото)



На Горском жилмассиве открыли новую школу с большими экранами в коридорах (фото)


В школе есть условия для кружков, ученики смогут заниматься бальными и народными танцами, в театральной и вокальной студии, волейболом и баскетболом.


На прилегающей территории — две спортивные площадки, комплекс для сдачи нормативов ГТО. В коридорах школы рабочие поместили информационные табло.


На Горском жилмассиве открыли новую школу с большими экранами в коридорах (фото)


«Работы на новом объекте начались в 2013 году: генподрядчик вырыл котлован, обустроил ростверк, возвел стены и перекрытия подвала. Однако из-за отсутствия финансирования работы были остановлены», — сообщила мэрия. Школу продолжили строить после того, как по инициативе мэра Анатолия Локтя в 2015 году она попала в федеральную программу.


На Горском жилмассиве открыли новую школу с большими экранами в коридорах (фото)


Примерно за 1,5 месяца до сдачи на территории стройки случился пожар. Вечером 13 ноября на место приехали 7 машин и 21 человек личного состава МЧС.


В больницу попали три человека — охранник  оказался в тяжелом состоянии, а два работника — в состоянии средней степени тяжести.


Из-за пожара часть помещений подвала и этажей здания закоптило дымом, в пресс-центр мэрии тогда отмечали, что происшествие не повлияет на срок сдачи школы в декабре 2016 года.




На Горском жилмассиве открыли новую школу с большими экранами в коридорах (фото)


Елена Громкова
Фото предоставлены пресс-центром мэрии Новосибирска (1–8), читателя НГС (9)

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