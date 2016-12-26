​На Горском жилмассиве открыли новую школу с большими экранами в коридорах

26 декабря в Новосибирске на Горском жилмассиве открыли школу на полтысячи учеников.









Школа открылась по адресу Горский микрорайон, 71.







«Общеобразовательное учреждение на 550 мест возведено в одном из самых густонаселенных микрорайонов Ленинского района», — рассказали в пресс-центре мэрии.







Школа обошлась федеральному, областному и городскому бюджетам в 416 млн руб.







Здание состоит из трех блоков, здесь специально для детей-инвалидов есть удобный вход, лифт, специальные парты и туалеты.





Есть 38 кабинетов с компьютерами и интерактивным оборудованием, библиотека с читальным залом, игровой и гимнастический залы, а также концертный зал на 252 места.





























В школе есть условия для кружков, ученики смогут заниматься бальными и народными танцами, в театральной и вокальной студии, волейболом и баскетболом.







На прилегающей территории — две спортивные площадки, комплекс для сдачи нормативов ГТО. В коридорах школы рабочие поместили информационные табло.











«Работы на новом объекте начались в 2013 году: генподрядчик вырыл котлован, обустроил ростверк, возвел стены и перекрытия подвала. Однако из-за отсутствия финансирования работы были остановлены», — сообщила мэрия. Школу продолжили строить после того, как по инициативе мэра Анатолия Локтя в 2015 году она попала в федеральную программу.











Примерно за 1,5 месяца до сдачи на территории стройки случился пожар. Вечером 13 ноября на место приехали 7 машин и 21 человек личного состава МЧС.





В больницу попали три человека — охранник оказался в тяжелом состоянии, а два работника — в состоянии средней степени тяжести.





Из-за пожара часть помещений подвала и этажей здания закоптило дымом, в пресс-центр мэрии тогда отмечали, что происшествие не повлияет на срок сдачи школы в декабре 2016 года.

















