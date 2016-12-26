Женщине пришел кусок пластилина вместо китайского смартфона Meizu

Новосибирцам вместо смартфонов в посылках из Китая начали приходить куски пластилина.


Женщине пришел кусок пластилина вместо китайского смартфона Meizu (фото)


«Сотрудники почты по нашей просьбе сами вскрыли пакет ножницами. В нем лежал большой кусок пластилина — по весу как телефон», — рассказала НГС.НОВОСТИ читательница, представившаяся Юлией.


Юлия заказала смартфон Meizu MX6 стоимостью больше 16 тыс. руб. на сайте AliExpress в октябре. Через две-три недели женщине пришло СМС-сообщение, что посылка находится в отделении № 7 на ул. Каинской. Однако когда Юлия пришла на почту, посылки там не оказалось. 


Женщине пришел кусок пластилина вместо китайского смартфона Meizu (фото)


Через две недели женщина вернулась на почту, и ей отдали ее заказ. Юлия попросила сотрудников почты вскрыть посылку на месте и увидела, что в пластиковой упаковке лежат два куска пластилина — черного и зеленого цвета. Женщина написала претензию в интернет-магазин, а на почте ей сделали опись вложения посылки. 


В отделении предположили, что задержка посылки была неслучайной и что содержимое посылки могли подменить на складе — там товары, якобы, просвечивают. 


Женщине пришел кусок пластилина вместо китайского смартфона Meizu (фото)


Сотрудники почты пояснили женщине, что за последние полмесяца в Новосибирске уже сталкивались с похожими случаями, в частности, пластилин пришел и в почтовое отделение № 9 на ул. Добролюбова. Сегодня Юлия намерена пойти на почту, чтобы забрать опись вложения. Документ она предоставит в интернет-магазин.


Юлия рассказала, что в соцсетях видела сообщение от еще одного новосибирца, который также получил вместо смартфона пластилин. Мужчина заказал смартфон Xiaomi Mi MAX Премьер, посылка пришла в почтовое отделение на ул. Ольги Жилиной. 


В пресс-службе макрорегиона «Сибирь» — филиала ФГУП «Почта России» сообщили, что проверяют все обращения от клиентов, написавших заявления о получении пластилина вместо гаджета. 


Также представители Почты России посоветовали покупать дорогие товары в крупных и известных интернет-магазинах и требовать от продавца отправки покупки почтовым отправлением с объявленной ценностью, при заказе в российском интернет-магазине — отправлением с объявленной ценностью и описью вложения.


При получении отправления необходимо вскрыть его в присутствии сотрудника отделения. Процесс вскрытия нужно снимать на видео, отметили в пресс-службе. 


В сентябре НГС.НОВОСТИ рассказывали, как новосибирцам массово приходили в посылках куски дерева вместо смартфонов.

Ольга Власова
Фото предоставлены читательницей

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