Школьники устроили гонки на «Жигулях» по льду

25 декабря в Новосибирске прошли открытые областные соревнования по зимнему автокроссу: юные гонщики преодолевали круги на «Ладах», «Жигулях» и багги.







В соревнованиях приняли участие около 30 водителей от 7 лет до 21 года, которые учатся в юношеских автомобильных школах и секциях. Соревновались водители в 4 классах: Д-2 классика (заезды проходили на обычных автомобилях), Д-3 юниор, мини и микро (заезды проходили на багги), рассказали в «Автомотоцентре». Перед стартом машины проходят техническую инспекцию, а водители — медицинский контроль. Соревнования состоят из официальной тренировки, квалификации и двух финальных заездов. Гонщики едут дистанцию в 1200 м.















В категории Д-2 классика первое и второе места заняли спортсмены из Новосибирска, представители «Автомотоцентра» — Никита Ильиных и Никита Тур, третье место занял Данил Шиц, выступавший за НГАУ.







Никита Тур — именитый спортсмен, не раз ездил на соревнования в другие регионы России, рассказали в «Автомотоцентре». Молодой человек учится в 11-м классе и планирует поступать в СГУПС, поэтому начал представлять команду университета в гонках.











Сам призер рассказал НГС.НОВОСТИ, что было достаточно сложно участвовать в гонке на автомобиле, на котором он до этого никогда не ездил — машину молодому человеку предоставили в СГУПС. Готовиться непосредственно к гонке Никита начал примерно за 5 дней.







«В этом классе я никогда прежде не участвовал, но очень хорошо знал своих соперников, так как мы между собой все хорошо общаемся. Соперники попались очень сложные — все плотно готовились к этим соревнованиям. Самым сложным стал для меня 11-й заезд, когда на стартовую решетку выставили 4 автомобиля, которые в этих соревнованиях не проиграли ни одного заезда. Собрав все силы в кулак, я пришел к финишу вторым», — пояснил Никита Тур.







Победитель гонки в «классике» Никита Ильиных рассказал, что в этом сезоне на тренировки у него было мало времени, потому что он готовил машину к заездам. «Поэтому в этом сезоне стартовали без тренировок, но как видно по результату, получилось довольно неплохо», — отметил Никита.















Все победители и призеры получили медали, грамоты и подарки от спонсоров.

