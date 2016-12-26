Школьники устроили гонки на «Жигулях» по льду

Школьники устроили гонки на «Жигулях» по льду (фото)

25 декабря в Новосибирске прошли открытые областные соревнования по зимнему автокроссу: юные гонщики преодолевали круги на «Ладах», «Жигулях» и багги.


В соревнованиях приняли участие около 30 водителей от 7 лет до 21 года, которые учатся в юношеских автомобильных школах и секциях. Соревновались водители в 4 классах: Д-2 классика (заезды проходили на обычных автомобилях), Д-3 юниор, мини и микро (заезды проходили на багги), рассказали в «Автомотоцентре». Перед стартом машины проходят техническую инспекцию, а водители — медицинский контроль. Соревнования состоят из официальной тренировки, квалификации и двух финальных заездов. Гонщики едут дистанцию в 1200 м.


Школьники устроили гонки на «Жигулях» по льду (фото)


Школьники устроили гонки на «Жигулях» по льду (фото)


В категории Д-2 классика первое и второе места заняли спортсмены из Новосибирска, представители «Автомотоцентра» — Никита Ильиных и Никита Тур, третье место занял Данил Шиц, выступавший за НГАУ.


Никита Тур — именитый спортсмен, не раз ездил на соревнования в другие регионы России, рассказали в «Автомотоцентре». Молодой человек учится в 11-м классе и планирует поступать в СГУПС, поэтому начал представлять команду университета в гонках.


Школьники устроили гонки на «Жигулях» по льду (фото)


Сам призер рассказал НГС.НОВОСТИ, что было достаточно сложно участвовать в гонке на автомобиле, на котором он до этого никогда не ездил — машину молодому человеку предоставили в СГУПС. Готовиться непосредственно к гонке Никита начал примерно за 5 дней.


«В этом классе я никогда прежде не участвовал, но очень хорошо знал своих соперников, так как мы между собой все хорошо общаемся. Соперники попались очень сложные — все плотно готовились к этим соревнованиям. Самым сложным стал для меня 11-й заезд, когда на стартовую решетку выставили 4 автомобиля, которые в этих соревнованиях не проиграли ни одного заезда. Собрав все силы в кулак, я пришел к финишу вторым», — пояснил Никита Тур.


Победитель гонки в «классике» Никита Ильиных рассказал, что в этом сезоне на тренировки у него было мало времени, потому что он готовил машину к заездам. «Поэтому в этом сезоне стартовали без тренировок, но как видно по результату, получилось довольно неплохо», — отметил Никита.


Школьники устроили гонки на «Жигулях» по льду (фото)


Школьники устроили гонки на «Жигулях» по льду (фото)


Все победители и призеры получили медали, грамоты и подарки от спонсоров.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены «Автомотоцентром» НСО

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