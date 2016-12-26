Полсотни новосибирцев встали в очередь на площади Калинина

Не менее 50 новосибирцев выстроились в очередь вдоль дома № 161 на ул. Красный проспект в Новосибирске, чтобы продлить транспортную карту на 2017 год.







В здании находится МУП «Пассажиртрансснаб». «С 20 декабря каждый год продлевается социальная карта пенсионеров. К сожалению, каждый год у нас собираются очереди. Но не каждый день. Вчера, например, очереди не было. Сегодня из-за ажиотажа открыли дополнительное окно и поставили дополнительное оборудование. Время продления карты составляет 15 секунд», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.







По наблюдениям очевидца, который проезжал пл. Калинина примерно в 13:00, очередь собрала не менее 50 человек.







Такую же ситуацию новосибирцы наблюдали в прошлом году.

